TSV 1865 Dachau: Pokal-Aus tut nicht sehr weh - Talente nutzen Chance

Niclas Groß, eines der Talente des TSV 65 Dachau. © RO

Die schlechte Nachricht vorne weg: Der TSV 1865 Dachau hat erstmals seit dem 20. März ein Auswärtsspiel verloren.

Dachau – Die gute Nachricht: Es war kein Punktspiel, sondern ein Pokalmatch. Die Richter-Elf hat in der Qualifikation zum Verbandspokalwettbewerb 2022/2023 eine 0:3 (0:1)-Niederlage beim Bayernligarivalen SV Donaustauf kassiert und so die Chance verpasst, sich – weitere Siege vorausgesetzt – für die erste Hauptrunde des DFB-Pokalwettbewerbs 2023/2024 zu qualifizieren.

Angesichts des laufenden Abstiegskampfes hat man an der Jahnstraße Prioritäten gesetzt, und in dieser Liste stand der Toto-Pokal ziemlich weit unten. So wurden auf Seiten des TSV 1865 Dachau einige Stammspieler geschont, der zweite Anzug bekam eine weitere Chance, sich für die Elitetelf zu empfehlen. Aus der erfolgreichen U 19-Mannschaft des TSV 1865 Dachau konnte sich nach Niclas Groß mit Reto Barske ein weiterer hochtalentierter Youngster zeigen. Die Partie war früh gelaufen für den Gast aus der großen Kreisstadt, denn schon in der 23. Minute sah mit Lirim Kelmendi ein wichtiger Spieler des TSV 1865 die Ampelkarte. Trotz Unterzahl spielten die Dachauer gut mit. Sie gerieten zwar nach einer halben Stunde in Rückstand, doch die entscheidenden Treffer Nummer zwei und drei fielen erst in der Schlussphase einer über weite Strecken ausgeglichen verlaufenen Partie.

1865-Trainer Marcel Richter war nicht unzufrieden mit dem Auftritt seines Teams beim Tabellenfünften der Bayernliga Süd: „Wir haben einigen angeschlagenen Spielern eine Pause gegönnt – Stichwort: Belastungssteuerung. Dafür haben sich junge Talente präsentieren können. Trotz der Niederlage bin ich zufrieden, wir haben es ordentlich gemacht und in Unterzahl gut mitgespielt.“ (Robert Ohl)

Stenogramm

SV Donaustauf - TSV 1865 Dachau 3:0 (1:0)

TSV 1865 Dachau: Maximilian Mayer, Fitim Konjuhi, Alexander Weiss, Menelik Ngu Ewodo, Mathias Leiber, Triumf Gudaci, Ismail Karaca, Lirim Kelmendi, Daniel Leugner, Vendim Sinani, Nicals Groß – Rogesh Mouhamad, Reto Barske, Orkun Tugbay, Kevin Bromm

Tore: 1:0 (31.) - Jonas Hofbauer. 2:0 (71.) - Jona Hofbauer. 3:0 (90.) - Mario Baldauf.