Weiser-Nachfolger gefunden: Orhan Akkurt wird neuer Trainer beim TSV 1865 Dachau

Von: Vinzent Fischer

Wird neuer Trainer beim TSV 1865 Dachau: Orhan Akkurt. © IMAGO / foto2press

Der TSV 1865 Dachau vollzieht einen „kompletten Neuanfang“. Orhan Akkurt übernimmt das Traineramt des Bayernligisten. Der Ex-Profi ist kein Unbekannter.

Dachau – Der TSV 1865 Dachau hat nach dem überraschenden Rückzug von Alex Weiser einen neuen Trainer. Orhan Akkurt ist der neue Mann an der Seitenlinie des Bayernligisten. Akkurt bleibt vorerst bis Saisonende Trainer bei 1865, eine weitere Zusammenarbeit ist im Erfolgsfall aber nicht ausgeschlossen. Die Mannschaft steht aktuell auf dem 14. Tabellenplatz und hat vier Punkte Rückstand auf den ersten Nichtabstiegsrang.

TSV 1865 Dachau gelingt Coup: Ex-Profi Orhan Akkurt wird neuer Cheftrainer

Orhan Akkurt ist dabei freilich kein Unbekannter. Als Torjäger machte der Ex-Profi (vier Drittliga-Einsätze für den SV Wacker Burghausen) die Bayernliga unter anderem mit dem SV Heimstetten und dem SV Pullach unsicher und war dabei stets unter den besten Torschützen zu finden. „Er kennt die Liga und kommt aus der Region“, freut sich Abteilungsleiter Marcel Richter über den Coup.

Auch als Chefanweiser konnte Akkurt schon erste Erfahrungen sammeln. Zunächst als Co-Trainer verpflichtet, stieg Akkurt in der vergangenen Saison beim SV Pullach zum Chefcoach auf. Kurz vor dem Saisonende wurde Akkurt vor der Tür gesetzt, die Raben stiegen am Ende über die Relegation ab. Gegner damals war ausgerechnet Akkurts neuer Verein, der TSV 1865 Dachau. Zuletzt war Akkurt Co-Trainer der U 19 des TSV 1860 München.

TSV 1865 Dachau will mit der Verpflichtung Akkurts den „kompletten Neuanfang“ einleiten

Mit der Verpflichtung Akkurts wollen die Kreisstädter den „kompletten Neuanfang“ einleiten, sagt Marcel Richter. „Die Saison war bislang nicht zufriedenstellend.“ Dementsprechend wird es auch auf der Trainerbank Veränderungen geben. Arijanit Kelmendi ist ab sofort nur noch Spieler und nicht mehr spielender Co-Trainer. Der Verein sucht aktuell noch nach einem passenden Co- für den neuen Chefcoach Akkurt. Martin Schön bleibt dagegen als Fitnesstrainer erhalten.

Beim TSV 1865 Dachau ist die Lage wie bereits in der vergangenen Saison brenzlig. Das wichtige Keller-Derby beim VfB Hallbergmoos konnte das Team – noch unter der Leitung von Alex Weiser – für sich entscheiden. Zuvor waren die Dachauer jedoch vier Spiele in Folge ohne Sieg geblieben. Sich wie in der vergangenen Saison erneut durch die Relegation zittern zu müssen, will der TSV unbedingt vermeiden. „Unser klares Ziel ist der Nichtabstieg“, gibt Richter die Marschrichtung vor. (vfi)