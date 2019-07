TSV 1865 Dachau trifft in der englische Woche auf Schwaben Augsburg

Dritter Spieltag der Bayernliga

Fünf Tage nach dem Teilerfolg beim FC Pipinsried hat der TSV 1865 Dachau die nächste schwere Auswärtshürde zu bewältigen.

Schwaben Augsburg – TSV 1865 Dachau

Das Team von Spielertrainer Fabian Lamotte ist am heutigen Mittwoch im Ernst-Lehner-Stadion zu Gast beim TSV Schwaben Augsburg. Die Dachauer wollen dabei an die starke Leistung vom Landkreisderby anknüpfen und ihren zweiten Saisonsieg einfahren.

Mit den Schwabenrittern verbindet das Team von der Jahnstraße gute Erinnerungen, denn im Vorjahr gab es zwei Siege gegen den TSV Augsburg. Diese Serie soll jetzt natürlich fortgesetzt werden, auch wenn man auf einen hoch motivierten Gegner treffen wird.

Die Fuggerstädter sind in den beiden bisher absolvierten Spielen punktlos geblieben; am ersten Spieltag setzte es gegen den FC Pipinsried eine 0:3-Heimklatsche und am vergangenen Wochenende verlor die Elf von Coach Markus Deibler beim SV Kirchanschöring knapp mit 0:1.

Allerdings waren die Violetten aus Augsburg nicht chancenlos, was auch 65- Trainer Fabian Lamotte nicht verborgen geblieben ist: „Ich habe mir die Mannschaft angesehen. Es ist ein spielstarkes Team, das halt noch nicht die entsprechenden Punkte eingefahren hat.“

Der TSV 1865 Dachau darf sich also auf einen heißen Tanz gefasst machen, denn die Augsburger werden mit aller Macht darauf drängen, den ersten Saisonsieg einzufahren.

An der Jahnstraße gibt man sich nach dem 2:2-Unentschieden im Landkreisderby beim FC Pipinsried gut gelaunt und zuversichtlich. Nach 2:1-Triumph im Saisoneröffnungsspiel gegen den SV Türkspor Augsburg und dem Teilerfolg im Derby steht der TSV mit vier von sechs möglichen Punkten gut da.

„Das konnten wir so nicht erwarten. Wir sind richtig gut in die Saison gestartet“, freut sich Coach Lamotte. Mit der Leistung als dem Pipinsrieder-Spiel im Rücken soll nun auch der nächste Coup in Augsburg gelandet werden. In Pipinsried hatten die 65-Kicker das Match nach der Ampelkarte des Pipinsrieder Spielertrainers Fabian Hürzeler das Heft in die Hand genommen. Nach dem 0:1- Rückstand drehten sie die Partie auf 2:1, mussten jedoch kurz vor Ende der Partie noch den Ausgleichstreffer hinnehmen.

Erneut auffallend beim Team aus der Großen Kreisstadt: Die mannschaftliche Geschlossenheit. Diesen Trumpf wollen sie natürlich auch in Augsburg ausspielen, um sich so den zweiten Saisonsieg zu sichern.

Änderungen wird es augenscheinlich nur wenige geben, Franz Hübl steht seinem Team bei den Schwabenrittern wieder zur Verfügung. Verzichten müssen die Dachauer weiterhin auf die Verletzten Thomas Ettenberger, Leander Lask und Nickoy Ricter. Taktisch wird der Dachauer Coach kaum Änderungen vornehmen, getreu dem Motto: „Never change a running system“.

