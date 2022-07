TSV 1865 Dachau: „Spektakelmannschaft“ reist verletztungsgeplagt nach Erlbach

Von: Nico Bauer

Alexander Weiss (l.) wird den Dachauern erst zum Ende der Saison wieder zur Verfügung stehen. © ro

Der TSV Dachau muss zum Auswärtsspiel nach Erlbach. Auf die dezimierten Dachauer wartet mit dem Aufsteiger eine schwierige Aufgabe.

Dachau - Diese Woche mit etwas Spielpause hat den Fußballern des TSV 1865 Dachau gutgetan. Nach einer extrem intensiven Auftaktwoche konnte der Bayernligist etwas die Wunden lecken. Vor dem Gastspiel beim Aufsteiger SV Erlbach ist aber auch klar, dass in Sachen defensives Personal nun gar nichts mehr passieren darf. Der erste Superschock der Saison war der Kreuzbandriss von Schlüsselspieler Alexander Weiss, dessen Rückkehr auf dem Platz erst im Frühjahr 2023 realistisch ist. Böse erwischt hat es aber auch den Koreaner Ji-Hun Kang, der sich beim Spiel in Garching die Schulter ausgekugelt hat.

Er befindet sich bereits für eine Operation in der Heimat, er wird in diesem Kalenderjahr kein Spiel mehr für die 65-Fußballer bestreiten. Florian Mayer, ein Kämpfer vor dem Herrn, hat sich zuletzt mit aller Macht durchgebissen, als „Belohnung“ gab es einen Muskelfaserriss. Djayo William Kemtchoum hat sich das Sprunggelenk geprellt und muss ebenfalls aussetzen. Der zuletzt fehlende Lirim Kelmendi könnte wieder im Kader stehen, er ist aber noch nicht voll belastbar.

„Es wäre ganz gut, wenn nichts mehr passieren würde“, scherzt Trainer Alexander Weiser zur sich quasi selbst aufstellenden Verteidigung, „wir haben jetzt die volle Breite des Kaders ausgeschöpft.“ Es sieht danach aus, als ob die Offensive in Erlbach den Unterschied machen muss für die Spektakel-Mannschaft aus Dachau, die mit sechs geschossenen Toren Drittbester der Liga ist und mit zehn kassierten Treffern die Nummer eins.

Erste Erkenntnis nach dem Saisonstart: Königstransfer Sebastiano Nappo vom Regionalligisten Heimstetten hat die erhoffte Rakete gezündet. Nach drei Spieltagen hält er bei drei Toren, er hat die gegnerischen Verteidiger viele Nerven gekostet. „Das hat sich schon in der Vorbereitung angedeutet“, so Weiser. Auch das teilweise geniale Zusammenspiel zwischen Nappo und Marcel Kosuch war so zu erwarten. Der Trainer macht aber auch deutlich, dass die offensiven Spielabläufe noch Luft nach oben haben.

Mit dem Aufsteiger SV Erlbach wartet nun eine durchaus knifflige Aufgabe auf die Dachauer. Das Waldstadion des ostbayerischen Clubs ist einer der hitzigsten Spielorte in der Bayernliga. „Flutlicht, viele Zuschauer und Stimmung – ich freue mich darauf“, sagt Weiser. Und er sagt auch deutlich, dass man zum Aufsteiger fahre im dem festen Vorhaben, aktiv und offensiv zu spielen für drei Punkte. Bei den extrem effektiven Minimalisten aus Erlbach (drei Spiele, fünf Punkte, 3:1 Tore) wäre Weiser auch mit einem 1:0-Sieg zufrieden. (nb)