Absoluter Abstiegsfight: 1865 Dachau schlägt Alarm - Duell mit VfB Hallbergmoos

Unter Druck: Dachau-Coach Alexander Weiser. © Imago/Sven Leifer

Schlag auf Schlag geht es weiter für den TSV 1865 Dachau. Derzeit läuft in der Fußball-Bayernliga Süd bereits die zweite Englische Woche in der noch jungen Saison 2022/2023.

Dachau - Drei Spiele in sechs Tagen – den Kickern wird auch in diesem Jahr einiges abverlangt. Die Spielplanmacher des BFV scheinen immer noch nach dem Schema „Effeff Oldschool“ zu verfahren.

Kritiker betonen, dass keine Rücksicht mehr auf die Gesundheit der Spieler genommen werde, sie bemängeln die „altertümliche Spielplangestaltung“ der Verantwortlichen im Verband, doch geändert hat sich nichts.

Auch in Dachau fragt man sich, warum bis zum 26. November bereits 21 von insgesamt 34 Spieltagen absolviert werden müssen. So wird im „geliebten Wintermonat Februar“ die Vorbereitung auf die kurze Rückrunde durchgeboxt, um am 3. März das erste Punktspiel zu absolvieren. Wenn dann die schönen Monate Mai und Juni kommen ist der Ligabetrieb bereits beendet.

Aus elf Spielen gegen Hallbergmoos hat Dachau fünf Siege geholt und sechs Niederlagen kassiert. Ungern denken die 65-Kicker an das jüngste Duell zurück, mit der 1:2-Pleite im November 2021 begann die Misere der damals noch Fabian Lamotte trainierten Dachauer Mannschaft. Am Ende mussten beide Teams in die Relegation. Hallbergmoos sicherte sich den Klassenerhalt gegen den TSV Neudrossenfeld, Dachau löste gegen den SV Pullach das Ticket für eine weitere Saison in der Bayernliga. Ein Nachsitzen mit Spätfolgen, denn nach extrem kurzer Sommerpause und einer entsprechend verkürzten Vorbereitung gingen beide Teams buchstäblich am Stock.

1865-Fußball-Boss Marcel Richter betont die Bedeutung des heutiges Spieles: „Mit Hallbergmoos erwartet uns schon am siebten Spieltag ein absoluter Abstiegsfight. Die Devise muss sein muss: verlieren verboten. Auch wenn die Personaldecke momentan ziemlich dünn ist, müssen wir alles rein werfen, um die Punkte in Dachau zu behalten. Hallbergmoos geht es ähnlich wie uns nach der langen Saison 2021/2022, nach kurzer Regeneration und einer Mini-Vorbereitung haben auch sie einige Verletzte zu beklagen.“

Dachaus Trainer Alexander Weiser fügt hinzu: „Im Spiel gegen Hallbergmoos treffen wir auf einen Gegner, der ebenfalls die Relegationsmühle überstanden hat und personell, ähnlich wie wir, auf dem Zahnfleisch daher kommt. Das wird ein absolutes Mentalitätsspiel, das wir annehmen müssen und gewinnen wollen.“ (ro)