TSV 1865 Dachau: Kosuch und Schön entscheiden Abstiegskracher gegen VfB Hallbergmoos

Teilen

Überraschend doch auf dem Platz dabei: Marcel Kosuch (links) im Zweikampf mit dem Hallbergmooser Kapitän Andreas Kostorz. © Robert Ohl

Wichtiger Heimsieg für den TSV 1865 Dachau. Dank einer starken Leistung von Schön und Kosuch gewinnen die Kreisstädter gegen den VfB Hallbergmoos.

Dachau – Das war mal ein Heimauftritt der Fußballer des TSV 1865 Dachau nach Maß: Die Mannschaft liefert nach der Enttäuschung von Ingolstadt eine Top-Leistung im frühen Abstiegskracher gegen den VfB Hallbergmoos ab und siegt hochverdient mit 3:0. Damit haben die Dachauer mit acht Punkten am siebten Spieltag den Anschluss ans Mittelfeld der Bayernliga Süd geschafft.

Wenn man das Haar in der Suppe suchen und finden will, gibt es nur einen Punkt: Der Sieg am Freitagabend ist nicht hoch genug ausgefallen. Es hätte gut und gerne auch ein 5:0 oder 6:0 sein können. Die Gäste hatten keine einzige Torchance im Spiel. Auch nicht „Blitz-Star-Transfer“ Stephan Thee. Die 65-Abwehrreihe um Co-Trainer Arijanit Kelmendi stand sicher und sorgte dafür, dass der TSV 1865 endlich mal zu null spielte.

TSV 1865 Dachau: Unruhiger Beginn - doch Kosuch und Schön drehen auf

Sein bestes Spiel bisher machte Neuzugang Martin Schön, der nicht nur den Führungstreffer markierte, sondern auch das wichtige 2:0 auflegte. Überraschend stand auch Marcel Kosuch in der Startaufstellung, obwohl er am vergangenen Dienstag gegen Ingolstadt eine Kopfplatzwunde erlitten hatte und mit drei Stichen genäht worden war. Kosuch spielte hervorragend.

Dachau begann das Spiel allerdings etwas unruhig, die Gäste waren feldüberlegen. Das änderte sich schlagartig ab der 15. Minute – es begannen die „Schön-Festspiele“. Erst ein Eckball des Neuzugangs aus Garching von rechts, der fast direkt ins Tor geht. Dann ein Kopfball knapp am Tor vorbei. In der 28. Minute erläuft Schön einen Traumpass von Oliver Wargalla und scheitert knapp. Der fällige Führungstreffer fällt in der 30. Minute. Schön erzielt das 1:0 nach einem Musterzuspiel von Marcel Kosuch aus 14 Metern halblinks. In der 39. Minute folgt das 2:0 durch Oliver Wargalla, die Top-Vorarbeit liefert: Martin Schön.

Die zweite Hälfte war dann ein Spiel aufs Tor der Gäste. Mathias Leiber verpasste mit einem wuchtigen Kopfball an den Querbalken nach einer Ecke das 3:0 (54). Doch dies folgte schon in der 58. Minute durch den überragenden Spieler auf dem Platz: Marcel Kosuch zog aus 16 Meter trocken ab und traf flach ins Tor. Danach kannte der Jubel keine Grenzen, allen, die es mit dem TSV 1865 halten, fielen Steine vom Herzen.

Die Entscheidung: Die Dachauer bejubeln ausgelassen das 3:0 von Torjäger Marcel Kosuch. © Robert Ohl

Die Hallbergmooser waren mit dem 3:0 noch gut bedient, denn Oliver Wargalla, Dragan Radojevic, Mario Maric und Marcel Kosuch versäumten es, das Ergebnis weiter hochzuschrauben.

„Das war richtungsweisend und sehr wichtig für uns“, sagte Dachaus Trainer Alexander Weiser. „Super, dass wir die drei Punkte geholt haben mit einer guten Leistung. Für mich auch ganz wichtig, dass wir hinten mittlerweile eine gewisse Stabilität haben und auch mal die Null steht.“

Stenogramm

TSV 1865 Dachau - VfB Hallbergmoos 3:0 (2:0):

TSV Dachau: Marco Jakob, Arijanit Kelmendi, Martin Schön, Sebastian Brey, Mathias Leiber, Oliver Wargalla, Liriam Kelmendi, Mario Maric, Anthony Manuba, Marcel Kosuch, Niclas Groß - Orkun Tugbay, Mohamed Bekaj, Christos Trifinopoulos, Dragan Radojevic

Hallbergmoos: Martin Dinkel, Matthias Strohmaier, Andreas Kostorz, Simon Werner, Phlipp Beetz, Fabian Czech, Julian Kersting, Brandon Happi Monthe, Christoph Mömkes, Stephan Thee, David Luksch - Maurice David, Osaro Aiteniora, Cengiz Basaran, Moritz Mühlraths.

Zuschauer: 200.

Schiedsrichter: Philipp Ettenreich

Tore: 1:0 (29.) Martin Schön, 2:0 (39.) Oliver Wagalla, 3:0 (58.) Marcel Kosuch.