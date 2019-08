Maximilian Höhensteiger tippt die Bayernliga: Negativserie wird kommen

Mittelfeldspieler des Tabellenführers TSV 1180 Wasserburg

von Alexander Nikel

Maximilian Höhensteiger steht mit dem TSV 1880 Wasserburg an der Bayernliga-Spitze. Im Interview erklärt er den Start und ob er von der Regionalliga träumt.

Maximilian Höhensteiger wechselte im vergangenen Sommer vom Regionalligisten TSV 1860 Rosenheim in die Landesliga zum TSV 1880 Wasserburg. Dort führte er den Durchmarsch der Wasserburger Löwen fort. Auch in der Bayernliga geht das Fußball-Märchen weiter. Nach sechs Spielen steht der Aufsteiger an der Tabellenspitze. Erst am vergangenen Wochenende musste die Haas-Elf den ersten Punktverlust hinnehmen.

Im Interview erklärt Maximilian Höhensteiger den furiosen Saisonstart und verrät, ob man in Wasserburg bereits von der Regionalliga träumt.

Nach sechs Spielen steht ihr als Aufsteiger eindrucksvoll an der Tabellenspitze: Habt ihr mit solch einem Start gerechnet?

Mit so einem Start konnten wir natürlich nicht rechnen. Jeder Punktgewinn war hart erkämpft, wir wissen deshalb das Ganze richtig einzuordnen.

Warum ist eure Siegesserie ausgerechnet gegen Nördlingen, ein Team aus dem Tabellenkeller, gerissen?

Nördlingen hat eine sehr gute Mannschaft und wird ihre Punkte auf jeden Fall noch einfahren. Wie gegen jeden Gegner in dieser Liga müssen wir an unsere 100% kommen, um Punkte holen zu können. An diesem Tag haben wir das einfach nicht geschafft, darum können wir mit dem einen Punkt gut leben, mit der Leistung speziell in der ersten Hälfte nicht.

Es ist erst dein zweites Jahr in Wasserburg, aber der Verein ist von der A-Klasse in die Bayernliga marschiert: Wisst ihr überhaupt noch, wie es sich anfühlt zu verlieren oder eine Negativserie zu haben?

Die letzten Jahre waren natürlich sehr erfolgreich für den Verein. Verloren haben wir trotzdem das eine oder andere mal. Eine Negativserie in dieser Liga kann und wird bestimmt auch mal auf uns zukommen, aber da mache ich mir bei unserer charakterstarken Mannschaft keine Sorgen diese zu meistern.

Träumt ihr schon von der Regionalliga?

Jetzt von der Regionalliga zu sprechen, wäre zu vermessen. Wir werden trotzdem nicht nachlassen und versuchen immer das Maximum aus uns herauszuholen.

Wer sind deiner Meinung nach die größten Aspiranten auf den Aufstieg?

Meine Favoriten sind Pipinsried und Schwabmünchen.

