„Eine der Topmannschaften der Liga“ – Dachau mit schwerer Aufgabe beim Projekt Klassenerhalt

Schattenmann: Dachau 65-Kapitän Vendim Sinani (links) hatte in der Vorwoche den Ismaninger Sturmtank Daniel Gaedke im Griff. Foto: ohl © ohl

Zum ersten Heimspiel der Rückrunde erwarten die Fußballer des TSV 1865 Dachau am morgigen Samstag die „Zweite“ des Drittligisten FC Ingolstadt II.

Dachau – Die Bayernliga-Partie findet auf dem Kunstrasenplatz am Sportpark-Ost statt. Spielbeginn ist um 14 Uhr. Obwohl Dachau zum Start in die Restsaison vergangene Woche beim 0:0 in Ismaning mit einer ansprechenden Mannschaftsleistung einen verdienten Punkt holte, hat sich die Tabellensituation für die Weiser-Elf nicht verbessert – sondern sogar verschlechtert. Das liegt daran, dass Erlbach sein Heimspiel gegen Deisenhofen mit 2:0 gewann und nun mit 30 Punkten auf Rang 12 liegt, einen Punkt vor Ismaning mit 29 Punkten und sieben Punkte vor den Dachauern, die 14. sind. Da Platz 13 zum Klassenerhalt reicht, sind es für die 65 mittlerweile sechs Punkte zum rettenden Ufer.

Dass die „Zweite“ des FCI, die aktuell auf Rang fünf in der Tabelle zu finden ist, kein Lieblingsgegner der Weiser-Elf ist beweisen die Ergebnisse der zurückliegenden Jahre. So gab es bei sechs Spielen fünf Niederlagen und nur einen Sieg – und der stammt aus dem Jahr 2019, als die 65er mit 3:1 gewannen. Die Treffer damals erzielten Ryosuke Kikuchi (heute FC Pipinsried), der jetzige Trainer Alexander Weiser und Marko Todorovic (heute FC Phönix München). Danach setzte es immer empfindliche Niederlagen mit teilweise desaströsen Leistungen.

Das Hinspiel gewann der FCI mit 2:0 durch zwei Treffer von Abwehrspieler Donald Nduka. Das Team des FCI wird – wie eigentlich immer – ein Überraschungspaket sein, denn es ist nie klar, wie viele Spieler aus dem Profikader eingesetzt werden. Eines ist auf jedenfalls klar: Es wird eine junge, hungrige Mannschaft, die topausgebildet ist, nach Dachau reisen; Spieler, die den Traum, Profi zu werden, haben.

„Wir schauen nicht so sehr auf die Tabelle, sondern wollen 40 Punkte plus erreichen“, sagt 1865-Abteilungsleiter Marcel Richter. Seiner Mathematik nach reichen diese 40 Punkte für Rang 13 – „oder wir bleiben drin, weil wir im Vergleich zur Nord-Gruppe besser sind, davon bin ich überzeugt“. Richter: „Kunstrasen ist für uns kein Nachteil. Das haben die Jungs in Ismaning gezeigt. Und wir trainieren ja schon sieben Wochen darauf.“

Trainer Alexander Weiser meinte zum Spiel am Samstag: „Mit Ingolstadt II empfangen wir eine der Topmannschaften der Liga. Spielerisch mit sehr guten Abläufen und konditionell auf einem hohen Level. Wichtig wird sein, dass wir defensiv unsere Aufgaben erledigen und mit der gleichen Leidenschaft wie in Ismaning verteidigen. Offensiv wird es vor allem darauf ankommen, in den Umschaltsituationen zielstrebiger zu spielen und bessere Entscheidungen zu treffen.“ (Robert Ohl)

Fraglich bei den Dachauern ist der Einsatz von Sebastiano Nappo.