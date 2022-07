Nach Kantersieg gegen Ampfing - Karlsfeld will gegen strauchelnde Geretsrieder anknüpfen

Nach 5:1 gegen Ampfing

Die Eintracht aus Karlsfeld ist drinnen in der Saison. Gegen den TSV Ampfing konnte die Elf von Ugur Alkan überzeugen. Nun geht es gegen TuS Geretsried.

Karlsfeld - Eine herausragende Halbzeit wie der zweite Durchgang in Ampfing wird nicht die Regel sein. Der TSV Eintracht Karlsfeld hat in diesen 45 Minuten mit vier Toren allerdings gezeigt, was möglich ist. Trainer „Jay“ Alkan fordert heute gegen den TuS Geretsried den gleichen Einsatz von seinen Spielern ein. „In Ampfing hat nach der Halbzeitpause von A bis Z alles gepasst, weil die Bereitschaft gestimmt hat. Wir haben von Anfang an Gas gegeben, waren ballsicher und haben systemtechnisch sauber gespielt“, sagte Alkan, nachdem seine Mannschaft aus einem 1:1 ein 5:1 gemacht hatte.

„So müssen wir auch gegen Geretsried auftreten“, so Alkan weiter, denn der Ligenwechsler aus Geretsried wird der Eintracht nichts schenken. „Die Geretsrieder haben eine Reihe von guten Einzelspielern“, weiß der Eintracht-Coach. Einer von ihnen ist Fabijan Podunavac. Der Mittelfeldspieler erzielte in der vergangenen Spielzeit 15 Tore (30 Spiele), fehlte aber an den ersten drei Spieltagen verletzungsbedingt. Eine noch bessere Quote hat Stürmer Srdan Ivkovic. Der 29-Jährige brauchte für seine neun Tore nur zehn Einsätze.

In dieser Saison liegt er bei drei Treffern in drei Spielen - und damit in der teaminternen Torschützenliste gleichauf mit seinem Sturmpartner Sebastian Schrills. Die Eintracht muss sich aber vor den Einzelspielern des Gegners nicht verstecken: In Ampfing zeigte die Offensive um Kubilay Celik und Abdul Bangura, was sie drauf hat. Celik initiiere die 2:1-Führung mit einer Einzelleistung und belohnte sich später mit einem Schlenzer in die lange Ecke.

„Kubi braucht ein System, in dem er seine Stärken ausspielen kann“, sagt Alkan. Eine noch schönere Kopie von Celiks Tor war der Treffer Banguras. „Abdi ist super in Form. Das Tor macht er überragend. Er arbeitet aber auch sehr gut nach hinten“, so Alkan. Neben den Torschützen Celik und Bangura überzeugten auch die weiteren Karlsfelder Spieler. Alkan war zufrieden, er weiß aber auch, dass der 5:1- Erfolg in Ampfing mit einer Niederlage gegen Geretsried schnell vergessen wäre.

Im Duell am Freitag fehlen der Eintracht Pascal Sattelberger, Sebastian Aicher (Urlaub) und Sebastian Schneyer (Krankheit). Dafür kehren Thomas Ettenberger und Dominik Pöhlmann zurück ins Aufgebot. Beide waren am vergangenen Spieltag privat verhindert. Die Karlsfelder könnten mit einem Sieg eine Durststrecke gegen Geretsried beenden, denn der letzte Pflichtspielsieg liegt fast zwölf Jahre zurück.

In der Bezirksoberliga gewann die Eintracht mit 3:1. Es folgten drei Niederlagen mit insgesamt 1:9 Toren. Immerhin: Das letzte Duell, ein Test im Sommer 2020 ging mit 4:2 an den TSV. Sattelberger war damals mit einem Hattrick der überragende Spieler - doch der fehlt dieses Mal. „Das ist kein Problem. Wir haben einen großen Kader“, sagt Alkan vor dem vierten Spiel dieser Saison. (stm)