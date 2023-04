Kreisklasse: TSV Arnbach übernimmt die Tabellenführung

Arme hoch: Die einen (Altomünster, gestreifte Trikots) jubeln übers Tor zum 1:1, die anderen (Petershausen, dunkle Trikots) protestieren. © HAB

Das Spitzenspiel der Kreisklasse München 1 ging knapp an den TSV Arnbach – der mit dem 2:1 gegen den SV Olympiadorf die Tabellenführung übernahm.

TSV Arnbach – SV Olympiadorf 2:1: Mit dem knappen Sieg in einem umkämpften Spitzenspiel hat sich der TSV Arnbach an die Spitze der Kreisklasse München 1 gesetzt. Gegen die spielstarken Gäste spielte Fabian Beck auf Arnbachs Seite eine Hauptrolle. Erst besorgte er mit einem Doppelpack die 2:0-Führung (27./57. Minute), um dann in der 75. Minute mit Gelb-Rot vom Platz gehen. Arnbach stand in der Defensive gut, ließ kaum Chancen zu. Nach der Ampel-Karte nahm der Druck allerdings merklich zu. Der SV Olympiadorf warf in den Schlussminuten alles nach vorne und wurde in der 83. Minute auch belohnt. Ferdinand Wieberneit traf zum 1:2 aus Sicht der Gäste. Die Arnbacher versäumten es in dieser Phase, ihre Konter besser auszuspielen. „Aufgrund einer überragenden kämpferischen und geschlossenen Mannschaftsleistung war es ein verdienter Sieg“, sagte Arnbachs Sprecher Florian Mayr. ro

SV Riedmoos – SV Ampermoching 1:3: Im Nachbarschaftsderby setzte sich der SV Ampermoching erwartungsgemäß beim Tabellenletzten aus Riedmoos durch. Während der SVA im ruhigen Fahrwasser des Tabellenmittelfeldes seine Kreise zieht, gehen in Riedmoos langsam die Lichter aus. Dabei verlief die Partie im ersten Spielabschnitt ausgeglichen, zumindest vom Ergebnis, denn David Löwl hatte in der 11. Minute den Gast in Führung gebracht, die Michael Schmid zehn Minuten später ausglich. Nach der Pause war Fabian Barth der Held der Ampermochinger. Mit einem Doppelpack (54./82) sorgte er für den 3:1-Auswärtssieg. Am kommenden Samstag empfängt der SVA Odelzhausen, während Riedmoos die Reise quer durch den Landkreis zum TSV Altomünster antreten muss. hae

SV Odelzhausen – TSV Bergkirchen 1:1: Der TSV Bergkirchen kam beim SV Odelzhausen nicht über ein Remis hinaus und büßte damit die Tabellenführung ein. Beide Teams fanden gut ins Spiel, Bergkirchen wirkte allerdings robuster und war in den Zweikämpfen energischer. Bereits nach elf Minuten brachte Dominik Hörmann den TSV folgerichtig in Front. Allerdings hielt der Gastgeber stets dagegen, er kam seinerseits immer besser ins Spiel. Ab der 75. Minute musste der SV Odelzhausen in Unterzahl spielen, denn Robert Mederer bekam den Roten Karton unter die Nase gehalten. Nach einem taktischen Foul ließ er sich zu einem Schubser hinreißen. Doch der SVO gab nicht auf, er spielte weiter auf den Ausgleich. In der 89. Minute wurden die Mühen belohnt, als sich die Bergkirchner nach einer Flanke in den Strafraum den Ball gegenseitig um die Ohren schossen. Der Pechvogel war Stefan Umkehrer, von ihm aus kullerte der Ball ins eigene Tor. hae

SV Petershausen – TSV Altomünster 2:2: Das war Abstiegskampf pur in einer umkämpften Partie auf schwerem Geläuf. In einer ereignisarmen ersten Hälfte, in der Petershausen die etwas besseren Torchancen hatte, operierten beide Mannschaften meist mit langen Bällen. In Halbzeit zwei nahm das Niveau der Partie nochmals ab. Auf beiden Seiten gab es jeweils einen Doppeltorschützen. Für den SVP netzte zweimal Andreas Leyerer (22./89.) ein, einmal davon mit einem sehenswerten Freistoß. Für die Gäste traf Florian Mederer in der 24. und 83. Minute. „Die Jungs haben alles gegeben, leider bleibt nur ein Punkt bei uns“, sagte Petershausens Trainer Dominik Langenegger. Das Unentschieden sei jedoch leistungsgerecht. Alto-Sprecher Stefan Loibl bezeichnete das Remis hingegen als unglücklich, weil der Ausgleich so spät fiel. ro

SpVgg Röhrmoos – SV Türk Dachau 3:0: Die SpVgg Röhrmoos feierte einen wichtigen Heimsieg im Kampf gegen den Abstieg. Nachdem Trainer Güngör Cakir vor drei Wochen zurückgetreten ist, übernahm Emrah Ergin das Zepter bei der SpVgg – und durfte sich über den Dreier freuen. Die Tore für Röhrmoos gegen die Gäste aus Dachau, die unübersehbar Probleme mit den schwierigen Platzverhältnissen hatten, erzielten der Röhrmooser Co-Trainer Leopold Müller (29.), Berk Ergin (77.) und Maximilian Markl (82.).

„Wir sind überhaupt nicht ins Spiel gekommen“, berichtet Dachaus Sprecher Berkan Tuna. Und er nannte noch einen weiteren Grund für die Niederlage – einen außergewöhnlichen: „Für uns ist es momentan auch kräftemäßig aufgrund der Fastenzeit schwierig.“ ro

TSV Schwabhausen – TSV Indersdorf 0:3: Die Indersdorfer haben die Auswärtsaufgabe in Schwabhausen gelöst und haben nach dem 3:0-Sieg ihren vierten Tabellenplatz gefestigt. Sie sind weiterhin erster Verfolger des Spitzentrios. Den Gästen gelang ein Spieleinstand nach Maß. Tobias Altstiel köpfte bereits in der 3. Minute eine Musterflanke lanke von Felix Förster ein. Viel kam allerdings danach nicht mehr von de Gästen. Zur Halbzeit war der 1:0-Zwischenstand aus Indersdorfer Sicht das einzig Positive im Regen von Schwabhausen. Schwabhausen hatte viele gute Möglichkeiten gehabt, mindestens den Ausgleich zu erzielen. Nach der Pause zeigten die Indersdorfer ein völlig verändertes Gesicht. Kapitän Lukas Herzberg schoss in der 56. Spielminute das 2:0, und er besorgte in der 71. das auf Grund der überlegen geführten zweiten Halbzeit verdiente 3:0. Nach einer schönen Freistoßflanke von Serhat Akdogan köpfte er den Ball ins Netz. dn

SV Haimhausen – ASV Dachau II 6:0: Regen, Wind, fünf Grad, dazu ein „Kartoffelacker“, wie es ASV-Trainer Dominikus Reischl beschrieb. Und dann kriegst Du sechs Stück! Die jungen Kicker des ASV Dachau II hatten sicherlich schon mehr Spaß am Hobby als bei ihrem Gastspiel in Haimhausen. Der SV Haimhausen war über 90 Minuten die klar bessere Mannschaft und hatte zudem einen Traumstart, erst traf Markus Haase per Kopf nach einer Halbfeldflanke (7.), dann war schon zwei Minuten später SVH-Torjäger Markus Malle mit einem schönen 16-Meter-Schuss ins lange Eck erfolgreich. Malle erhöhte in der 16. Minute auf 3:0, ehe Stefan Bernhard kurz vor der Halbzeitpause das 4:0 folgen ließ. Damit war die Sache erledigt. Der ASV kam dann durch Maximilian Bauer zu einem Pfostenschuss – und kassierte praktisch im Gegenzug das 5:0. Torschütze war Markus Haase, der später noch seinen Dreierpack schnürte. tol