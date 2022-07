TSV Bergkirchen wählt neue Fußball-Abteilungsleitung

Verteilung auf mehrere Schultern

Der TSV Bergkirchen hat eine neue Fußballabteilungsleitung. Die Aufgaben werden dabei auf mehrere Schultern verteilt.

Bergkirchen – Die Fußballabteilung des TSV Bergkirchen stellt sich neu auf. In Zukunft werden dabei die Aufgaben auf mehrere Schultern verteilt.

Angeführt wird die neue Abteilungsleitung vom 1. Abteilungsleiter Josef Huber und seinem Stellvertreter Florian Brummer. Beide wurden einstimmig bei der Fußball-Abteilungsversammlung am 5. Juli in ihr Amt gewählt. Der bisherige Fußballabteilungsleiter Max Hörmann hatte sich nach über sieben Jahren im Amt nicht mehr zur Wahl gestellt.

TSV Bergkirchen: Neue Abteilungsleitung stellt neues Trainer-Duo vor

Zum neuen Kassier wurde zudem Christian Mayr gewählt. Die neue Abteilungsleitung wird dabei zusätzlich von einem „Team hinter dem Team“ unterstützt, um die Aufgaben auf mehrere Schultern zu verteilen. Florian Mayr, Martin Hainzinger und Philipp Güllich arbeiten zukünftig eng mit der neuen Spitze zusammen.

Benedikt Zeitler wurde im Amt des Jugendleiters bestätigt. Auch hier waren die Abstimmungen einstimmig. Jugendleiter Zeitler lobte in seinem Bericht die hervorragende Zusammenarbeit in der Spielgemeinschaft mit dem TSV Schwabhausen. Mittlerweile kann der TSV Bergkirchen dank der Zusammenarbeit ab nächster Saison in jeder Jugend wieder eine Jugendmannschaft stellen und spielt im Großfeldbereich mindestens Kreisklasse.

Im Rahmen der Abteilungsversammlung wurde dann auch gleich das neue Trainer-Duo der ersten Herrenmannschaft Stefan Frimmer und Simon Zacherl vorgestellt, die bereits von der neuen Abteilungsleitung nach Bergkirchen zurück gelotst werden konnten.