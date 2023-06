„Erst die halbe Miete“: Bergkirchens Trainer-Duo warnt vor Hochmut

Die Reserve vom VfR konnte nicht wirklich viel gegen Bergkirchen ausrichten. © Robert Ohl

Die Bergkirchener konnten sich im Hinspiel der Relegation eine gute Ausgangslage verschaffen. Frimmer und Zacherl unterschätzen den Gegner aus Garching aber keinesfalls.

Bergkirchen – Die Fußballer des TSV Bergkirchen stehen vor dem Aufstieg in die Kreisliga. Am Donnerstagabend gewann der Tabellenzweite der Kreisklasse München 1 das erste von zwei Relegationsspielen beim Kreisligisten VfR Garching II glatt mit 3:0 Toren. Am Sonntag können die Bergkirchner zu Hause alles klarmachen (Beginn 14.30 Uhr).

Das war am Donnerstag schon ein absolut kreisligatauglicher Auftritt des TSV Bergkirchen. Der 3:0-Sieg in der altehrwürdigen Garmin-Arena, die schon so viele Regionalliga- und Bayernligaspiele gesehen hat, war hochverdient. Bergkirchen war ganz klar Chef – auf dem Platz und auf den Rängen. Die Zuschauerkulisse hätte vielen höherklassigen Spielen gut zu Gesicht gestanden. Von den 270 Besuchern waren sicherlich 200 aus Bergkirchen, sie feuerten ihr Team frenetisch an.

Die Spielertrainer Simon Zacherl und Stefan Frimmer hatten ihr Team hervorragend taktisch eingestellt. Bergkirchen agierte aus einem 4-2-3-1-System – es ging primär ums Räumeverdichten, ums Kontern und darum, wichtige Zweikämpfe zu gewinnen. Dies war gegen die als spielerisch stark geltenden Garchinger auch zu 100 Prozent erfolgreich. Die Gastgeber waren teilweise ratlos. Sie hatten mehr Ballbesitz, konnten damit jedoch nichts anfangen. In der ersten Halbzeit hatte Garching keine einzige Torchance.

Mit dem deutlichen Sieg ist Bergkirchen schon mit einem Bein in der nächsten Runde. © Robert Ohl

Das Spiel begann mit einem Paukenschlag: In der 3. Minute wuchtete Bergkirchens Kapitän Philipp Güllich eine Ecke von links in die Maschen zum 1:0. Bis zur Halbzeit hatte Bergkirchen einige gute Konteransätze. In der 45. Minute hätte so eine Kontersituation fast das 2:0 gebracht. Stefan Frimmer stand jedoch knapp im Abseits.

Frimmer traf wenig später trotzdem. Nach einem Standard machte er in der 68. Minute das 2:0. Das 3:0 besorgte der eingewechselte Martin Hainzinger nach einem mustergültigen Konter (82.).

„Wir standen defensiv überragend, aber für den objektiven Zuschauer war es wohl kein Leckerbissen, wie es oft in solchen Relegationsspielen ist“, so das Fazit von Frimmer und Zacherl. Das 3:0 sei natürlich „eine gute Ausgangsposition, aber gleichzeitig erst die halbe Miete“, da man die spielerische Klasse von Garching nie unterschätzen dürfe. Am Sonntag werde die Mannschaft noch einmal „alles reinhauen“. (Robert Ohl)

TSV Bergkirchen: Hendrik Natzer, Stefan Umkehrer, Maximilian Märkl, Philipp Güllich, Simon Zacherl, Thomas Glas, Michael Schlemmer, Stefan Frimmer, Christoph Haas, Michael Mayr, Dominik Hörmann - Martin Hainzinger, Robert Braun, Lukas Burgmair, Daniel Wildgruber

Schiedsrichter: Korbinian Badmann Zuschauer: 270

Tore: 0:1 (3.) - Philipp Güllich; 0:2 (68.) - Stefan Frimmer; 0:3 (82.) - Martin Hainzinger