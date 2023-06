„Richtig geile Mannschaftsleistung“: Zacherl und Frimmer feiern Aufstieg in die Kreisliga

Teilen

Die Bergkirchener Mannschaft ist nach dem gelungenem Aufstieg in Feierlaune. © Robert Ohl

Bergkirchen konnte beide Relegationsspiele gegen die Reserve aus Garching deutlich für sich entscheiden. Damit steigt der Verein in die Kreisliga auf.

Bergkirchen – Der TSV Bergkirchen hat es geschafft und kickt in der kommenden Saison in der Kreisliga – nach zwei Siegen in der Aufstiegsrelegation gegen den VfR Garching II. Dem 3:0 im Hinspiel folgte gestern ein 2:0 im Rückspiel auf eigenem Terrain.

Es waren zwei mehr als souveräne Auftritte des Kreisklassenzweiten TSV Bergkirchen – gestern vor 450 Fans, die nachdem Schlusspfiff ihre Helden hochleben ließen. Dabei hatten die Garchinger in zwei Spielen nur einmal so etwas Torgefahr ausgestrahlt, als sie im Rückspiel in der 74. Minute einen Abseitstreffer erzielten.

Die beiden Väter des Erfolges sind sicherlich die Spielertrainer Simon Zacherl und Stefan Frimmer, die vor der anstehenden Party in Bergkirchen Folgendes sagten: „Das war wieder eine richtig geile Mannschaftsleistung, mit den Toren zum richtigen Zeitpunkt. Wir haben wieder die Taktik zu 100 Prozent umgesetzt. Wir sind gut gestanden, haben sehr gut verteidigt und eine Top-Mannschaftsleistung abgeliefert.“

Die beiden Trainer machten der Mannschaft zudem weitere „Riesenkomplimente“: „Sie haben super trainiert über die gesamte Saison hinweg. Es waren immer 15 bis 20 Spieler im Training.“ Zacherl und Frimmer versprachen, „die nächsten drei Tage mal richtig beim Feiern die Sau rauszulassen“.

Um die 450 Zuschauer sahen eine Top-Leistung der Hausherren in den grünen Trikots. © Robert Ohl

Der Aufstieg war gestern eigentlich schon nach acht Minuten so gut wie sicher, als Bergkirchens Torjäger Christopher Haas das 1:0 erzielte. Von den Gästen kam nicht viel – außer Ballbesitz und Ratlosigkeit.

Bergkirchen hielt sich konsequent an seinen Matchplan – bis zum Schlusspfiff. Das 2:0 erzielte noch Spielmacher Michael Mayr in der 54. Minute. Er nutzte dabei eine super Vorarbeit von Christopher Haas, der dem Garchinger Torwart den Ball klaute und quer zum Torschützen schob, sodass dieser aus acht Metern nur noch ins leere Tor vollenden musste.

Die restliche Spielzeit war dann eigentlich nur noch der Planung der Feierlichkeiten gewidmet – etwa Meistertrikots holen und Randgespräche mit den Fans führen.

Mit dem Schlusspfiff startete dann „eine farbenfrohe Party im Bergkirchner Stadion am Lusweg“, wie der Stadionsprecher ankündigte. Beim TSV freut man sich nun auf die Kreisliga und das Gemeindederby gegen den SV Günding. (Robert Ohl)

TSV Bergkirchen - VfR Garching II 2:0 (1:0):

TSV Bergkirchen: Hendrik Natzer, Stefan Umkehrer, Maximilian Märkl, Philipp Guellich, Simon Zacherl, Thomas Glas, Michael Schlemmer, Stefan Frimmer, Christoph Haas, Michael Mayr, Dominik Hörmann – Josef Rieger, Lucas Brodesser, Robert Braun, Daniel Wildgruber, Martin Hainzinger, Lukas Burgmair, Maximilian Groß, Korbinian Kothny, Matthias Hörmann

VfR Garching II: Fabian Schmid, Benjamin Reichert, Florian Thoss, Mai Vogel, Mato Lujic, Aboubakar Ndikumana, Andreas Huber, Dario Zlatic, Timo Zacharias, Marco De Simone, Dennis Niebauer - Xaver Kramer, Rida Ben Said, Daniel Kojcinovic, Niklas Eisl, Kilian Lankes, Piere Gei, Luiz Landler

Zuschauer: 450 Schiedsrichter: Roland Rexha

Tore: 1:0 (8.) - Christoph Haas. 2:0 (54.) - Michael Mayr.