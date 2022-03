TSV 1865 Dachau: Vereinslegende Richter feiert Comeback im Abstiegskampf der Bayernliga

Von: Sebastian Isbaner

Teilen

Marcel Richter kümmert sich ab sofort gemeinsam mit Ugur Alkan um das Sportliche beim TSV 1865 Dachau. © Bruno Haelke

Neuer Schwung für den Abstiegskampf. 65-Urgestein Marcel Richter übernimmt mit sofortiger Wirkung eine wichtige Rolle in der sportlichen Leitung bis Saisonende.

Dachau - Aufgrund der schwierigen Situation und der schwachen Ergebnisse in den letzten Spielen hat der TSV 1865 Dachau den früheren Trainer und Abteilungsleiter Marcel Richter reaktiviert. Der Übungsleiter der Reservemannschaft des TSV 1865 soll als Unterstützung helfen, das Ruder auf dem Weg zum Klassenerhalt herumzureißen. Dachau befindet sich erstmals in der laufenden Saison auf einem direkten Abstiegsplatz. Bis zum Saisonende sind es noch elf Spiele.

„Die Mannschaft hat die Qualität.“

Nach der Auswärtsniederlage beim FC Gundelfingen vor etwas mehr als einer Woche konnte der Verein den langjährigen Spieler und Trainer von einer Rückkehr ins Trainerteam der 1. Mannschaft überzeugen. Der Erfolgscoach unterstützt den sportlichen Leiter Ugur Alkan und soll mit seiner Erfahrung und Emotionalität die Mannschaft zum Klassenerhalt führen und die letzten Prozent aus dem Team herauskitzeln.

Trotz der Negativserie, inzwischen sind es 14 Partien ohne Sieg, glaubt er an die Fähigkeiten der Mannschaft. Zuletzt habe, wie bei der 1:2-Heimpleite gegen Pullach, das nötige Spielglück gefehlt. „Die Mannschaft hat die Qualität. Um das Momentum zurückzugewinnen, müssen die Spieler in den kommenden Wochen noch mehr investieren. Und weiterhin Moral und Kampf an den Tag legen“, fordert Richter von Spielertrainer Fabian Lamotte und seiner Elf.

TSV 1865 Dachau: Marcel Richter setzt auf kleine Schritte im Kampf um den Klassenerhalt

Richter hofft, dass der TSV 1865 durch kleine Erfolge wieder in die Erfolgsspur findet, die Heimspiele gewinnt und Boden auf die anderen Teams im Abstiegskampf gut macht. „Auch in der jetzigen Situation ist alles möglich in dieser Liga, sowohl rechnerisch, als auch spielerisch“, ist sich Richter sicher.

Neben seinem Engagement bei der 1. Mannschaft leitet Marcel Richter auch weiterhin die Reserve der 65er an, die momentan erfolgreich in der Münchner Kreisklasse unterwegs ist. Dass er zusätzlich bei der Bayernligamannschaft mit angreift, war für ihn keine Frage. Seit etwa 13 Jahren hatte er verschiedene Rollen im Verein inne. Er führte die 1. Herrenmannschaft als Spielertrainer von der Bezirks- in die Bayernliga: „Diese Erfolge möchte ich nicht in Vergessenheit geraten lassen“, sagt der 40-Jährige. (Sebastian Isbaner)