Dachau 65 vor wichtigem Duell in Kottern: Spielstil beibehalten - mehr Tore schießen

Das wär doch schön: Jubelnde Kicker des TSV 1865 Dachau in Kottern. Auf unserem Bild tanzen Martin Schön (links) und Marcel Kosuch. Foto: robert ohl © robert ohl

Der TSV 1865 Dachau ist an diesem Spieltag beim TSV Kottern zu Gast. Nach dem 2:3 gegen Gundelfingen soll gegen die Schwaben wieder ein Sieg her.

Dachau – Spielstil beibehalten und hundertprozentige Torchancen eiskalt ausnutzen, das muss die Zielrichtung des TSV 1865 Dachau sein vor dem Auswärtsspiel am heutigen Samstag (14 Uhr) beim TSV Kottern. Denn schlechter als der Gegner war die Elf von Trainer Alexander Weiser beim verkorksten Heimauftritt samt 2:3-Niederlage gegen Gundelfingen nicht. Nur vor dem Tor der Schwaben hatte es gehapert.

Auffallend ist – wie in den vergangenen Jahren – die eklatante Heimschwäche der Dachauer. So holten sie nur vier der bislang elf Punkte Zuhause – bei nur einem einzigen Sieg gegen Hallbergmoos (3:0). Ebenso auffallend ist – trotz der Verpflichtung des Toptorjägers Sebastiano Nappo –, es hakt seit Jahren bei der Torausbeute.

Das mit dem Toreschießen sollte am heutigen Samstag klappen, wenn der TSV 65 beim schweren Auswärtsspiel am 10. Spieltag in der ABT-Arena in Kottern punkten will. Dabei ist die Begegnung richtungsweisend für die Gäste, die einen Zähler weniger auf dem Konto haben, als die Allgäuer. Der Verlierer hängt sicherlich längere Zeit unten fest.

Eine ähnliche Konstellation gab es auch in der vergangenen Saison vor dem Rückspiel. Hier kassierte dann der TSV eine empfindliche 0:1-Heimniederlage, die der Beginn einer dramatischen Negativserie mit anschließender Relegation war.

Dachaus Fußballboss Marcel Richter hat diesbezüglich schon an die Mannschaft appelliert und stellte fest: „Nach der unglücklichen Niederlage letzte Woche müssen jetzt gegen einen direkten Konkurrenten dringend Punkte her. Wichtig wird sein, defensiv kompakter zu stehen und weniger Fehler zu machen und offensiv mehr Überzeugung zu haben und aus den Chancen mehr Kapital zu schlagen.“

Dass die Dachauer Kottern schlagen können, bewiesen sie im Hinrundenspiel der vergangenen Saison, als sie auswärts 3:2 gewannen. Das sollte doch als Motivation gelten. Die Tore dabei erzielten Orkun Tugbay und Daniel Leugner (2), jetzt TSV Landsberg.

Dachaus Trainer Alexander Weiser, der diese Woche seinen A-Lizenz-Lehrgang in Hennef begann, meinte vor dem Spiel: „Auswärtsspiele in Kottern sind nie leicht und immer hart umkämpft. Vor dem Tor müssen wir wieder kaltschnäuziger werden und Fehler in der eigenen Hälfte vermeiden, um an Punkte zu denken.“ Weiser kann personell aus dem Vollen schöpfen. Bis auf die Langzeitverletzten Alexander Weiss (Kreuzbandriss) und Ji-hun Kang (Schulter-OP) stehen ihm alle Spieler zur Verfügung. (Robert Ohl)