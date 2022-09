TSV Dachau 1865 kriegt die Kurve

Ein Roter und viel Nördlingen rundum. Mohamed Bekaj zeigte sich unbeeindruckt und traf zum 1:0. © ro

Fußball-Bayernligist TSV Dachau 1865 hat seine Negativserie mit einem überzeugenden 4:1-Heimsieg gegen Nördlingen gestoppt. Spieler aus der zweiten Garde waren die Gewinner.

Dachau – Die Bayernliga-Fußballer des TSV Dachau 1865 haben ihren Negativtrend auf eindrucksvolle Weise gestoppt: Nach zuletzt vier Niederlagen in Folge gab es am Samstag einen überzeugenden und hochverdienten 4:1-Heimsieg gegen den TSV Nördlingen.

Über 90 Minuten spielten und kämpften die Dachauer mit Engagement und Leidenschaft, und auch das notwendige Spielglück war wieder auf ihrer Seite. Der Sieg war immens wichtig – für die Tabelle und für das Selbstvertrauen. Der TSV Dachau tauschte mit Nördlingen die Plätze und steht nun mit 14 Punkten auf Rang 13 der Tabelle. Damit ist er erst einmal weg vom Relegationsplatz.

Das Pech, viele Stammspieler ersetzten zu müssen, erwies sich für die Dachauer als großes Glück. Denn die in die Mannschaft gerückten Vendim Sinan, Orkun Tugbay, Christos Trifinopoulos und Mohamed Bekaj, der seine Jugendzeit bei 1860 München und Dynamo Dresden verbrachte, waren die Hauptgewinner. Sie überzeugten mit Leistung und brachten frischen Wind in eine diesmal sehr starke Mannschaft.

Schon in den ersten Minuten hatten Mohamed Bekaj und Vendim Sinani gute Aktionen, hier hätte es bereits 2:0 hätte stehen können. Danach passierte vor beiden Toren recht wenig. Die Nördlinger kamen zwar hin und wieder in gute Schusspositionen, hatten aber ihr Visier so eingestellt, dass null Gefahr für das Dachauer Tor entstand.

Das umjubelte 1:0 für Dachau fiel in der 30. Minute. Youngster Mohamed Bekaj, der zum ersten Mal von Anfang an ran durfte, verarbeitete einen Traumpass von Martin Schön gekonnt und lupfte den Ball über den Nördlinger Torwart Daniel Martin hinweg ins Netz. In der 43. Minute hätte der zweite Youngster, Christos Trifinopoulos, der ebenfalls zum ersten Mal von Beginn an spielen durfte, fast das 2:0 gemacht. Mit der Hacke scheiterte er aus drei Metern. Eine Minute später fiel der Ball Martin Schön nach einem Querschläger vor die Füße, sein Schuss aus zwölf Metern fand das Ziel jedoch nicht.

Schön war es auch, der die zweite Halbzeit mit einem Paukenschlag eröffnete. Sein aus aus 25 Metern abgefeuerte Ball flog über den verdutzten Nördlinger Torwart Martin hinweg und klatschte an den Pfosten. Doch das 2:0 fiel. Sebastiano Nappo bugsierte den Ball nach einem klugen Querpass von Oliver Wargalla ins Tor (51.). Orkun Tugbay hatte Wargalla geschickt hinter der Kette angespielt.

Der Gegentreffer zum 1:2 ließ jedoch nicht lange auf sich warten. In der 56. Minute erzielte Jonathan Grimm nach einem Freistoß das Tor für Nördlingen. Wer jetzt mit Entsetzen an das Spiel gegen Landsberg dachte, in dem die Dachauer einen Vorsprung in der Schlussphase aus der Hand gegeben hatten, wurde freudig überrascht. Denn der TSV Dachau spielte munter offensiv weiter. Die Folge war das 3:1 durch Sebastian Brev (63.). Brey nahm den Ball auf der rechten Seite an, lief 20 Meter und traf mit einem trockenen Schuss aus 16 Metern ins kurze Eck. Das 4:1 in der 94. Minute erzielte Oliver Wargalla. Nach einem Freistoß von Orkun Tugbay traf er in Dieter-Hoeneß-Manier mit dem Hinterkopf.

65-Trainer Alex Weiser war überglücklich und vor allem erleichtert: „Wir haben den so dringend benötigten Sieg verdient eingefahren. Viele Jungs aus der zweiten Reihe haben ihre Chance bekommen und haben es sehr gut gemacht. Wichtig war, dass wir als Mannschaft geschlossen gearbeitet haben und jeder Vollgas gegeben hat.“

Weiser räumte ein, dass sein Team in der ersten Halbzeit auch Spielglück hatte: „Wenn wir da ein Tor kassieren, brauchen wir uns nicht zu beschweren. Aber wie wir es dann in der zweiten Halbzeit zu Ende gespielt haben, hat mir sehr gut gefallen.“

Die Bayernliga pausiert am kommenden Wochenende wegen des Region’s Cups der UEFA in Italien. Dort tritt für Deutschland eine Bayernliga-Auswahl an. Drei Dachauer Spieler sind dabei.