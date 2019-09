TSV 1865 Dachau: Pokal-Generalprobe geht gewaltig in die Hose

Verkorkste Generalprobe: Drei Tage vor dem Totopokal-Hit gegen die Münchner Löwen verloren Alexander Weiss & Co. das Punktspiel in Kottern mit 0:5.

0:5-Pleite gegen den TSV Kottern

Für 90 Minuten das am Dienstag anstehende Totopokalspiel gegen die Löwen aus dem Kopf kicken – das wollten die Bayernliga-Fußballer des TSV 1865 Dachau am Samstag in Kottern.

Kottern/Dachau – Das ist nicht gelungen, es war ein total gebrauchter Tag für die Lamotte-Elf, die schon früh auf die Verliererstraße geriet und am Ende eine fast schon peinliche 0:5-Schlappe beim TSV Kottern kassierte.

Es war offensichtlich, dass die zuletzt so groß auftrumpfenden Dachauer auch in Kottern spielerisch zum Erfolg kommen wollten, aber an diesem heißen Spätsommertag wollte nichts so richtig zusammenpassen. Dass sich das Teufelchen Toto-Pokal im Hinterkopf der Spieler festgesetzt hat kam allerdings für viele nicht überraschend, wer will es den Spielern vor dem Spiel ihres Lebens verdenken, dass die Gedanken im Vorfeld des Cup-Thrillers schon einmal abschweifen. Am Samstag blieben die erfahrenen Recken des TSV Kottern um den ebenso routinierten wie gewieften Trainer Esad Kahric in den meisten wichtigen Zweikämpfen Punktsieger. Damit ist Kottern bis auf einen Punkt an die Dachauer in der Tabelle herangerückt.

Die Lamotte-Elf musste nicht, wie befürchtet, auf dem kleinen Kunstrasenplatz spielen, gekickt wurde in der ABT-Arena auf einem bayernligawürdigen Geläuf. Beide Teams starteten motiviert und engagiert in die Partie, die erste Chance hatten die Gäste aus Dachau. Ryosuke Kikuchi verzog in der 4. Minute frei im Strafraum.

Doch die Antwort folgte fast auf dem Fuße, denn Kottern erzielte nach einer Ecke in der 8. Minute durch einen wuchtigen Kopfball von Roland Fichtl das 1:0. Auch danach wirkten beide Teams sehr bemüht, ohne jedoch weitere große Chancen herauszuspielen.

Gefährlich wurde es erst wieder in der 30. Minute, als eine weitere Ecke der Kotterner für Verwirrung im 65-Strafraum sorgte. Danach wieder das gewohnte Bild: Dachau will es spielerisch lösen und Kottern operiert mit langen Bällen. Beides war nicht besonders erfolgreich.

Die beste Chance zum Ausgleich hatte Dachaus kickender Co-Spielertrainer Alexander Weiser, der einen Freistoß aus 19 Metern knapp neben den Pfosten setzte. Doch praktisch im Gegenzug fiel das 2:0 für Kottern, wieder war Roland Fichtl das ausführende Organ. Er knallte Sekunden vor dem Pausenpfiff die Kugel nach einem Konter aus vier Metern in das Netz.

Kurios: Dachau zeigte im ersten Durchgang die etwas reifere und abgeklärtere Spielweise, hatte deutliche spielerische Vorteile. Aber dass dies ergebnistechnisch nichts bedeuten muss zeigte der Halbzeitstand von 2:0 für Kottern.

Dachaus Fußball-Abteilungsleiter Ugur Alkan schimpfte zur Halbzeit: „Das ist bisher kein gutes Spiel von uns, es passt gar nichts zusammen. Viel zu viele Fehlpässe – und auch sonst ist das nichts. Da muss jetzt schon ein gewaltiger Ruck durch das Team gehen, um hier noch etwas zu holen.“

Doch die zweite Halbzeit begann so, wie die erste geendet hatte – mit einem Paukenschlag. Kotterns Sturmführer Achim Speiser schloss in der 48. Minute einen schönen Angriff über links gekonnt mit dem Kopf ab.

So wurden die Aufholträume der Lamotte-Elf stark gebremst. Beendet wurde der Traum von der Wende nach einer knappen Stunde, als Kotterns Achim Speiser seinen Doppelpack perfekt machte und auf 4:0 stellte. Wieder war es ein Angriff über links, der zum Erfolg führte, Speiser musste nur den Fuß hin halten, um aus kurzer Distanz alles klar zu machne.

Danach war der „Kas bissen“ wie man in Bayern sagt, wenn nichts mehr geht. Schadensbegrenzung war angesagt, die Dachauer wollten möglichst ohne Verletzung aus dem Spiel kommen.

Vorbildlich war wieder einmal der Einsatz von 65-Spielertrainer Fabian Lamotte, der sich nicht schonte und bis zum Schluss kämpfte. Nicht alle Mitstreiter nahmen sich ihm zum Vorbild.

Den Schlusspunkt setzte in der 89. Minute David Mihajlovic, er traf aus kurzer Distanz zum 5:0-Endstand.

Ugur Alkan war restlos bedient, er meinte nach dem Schlusspfiff kopfschüttelnd: „Heute hat gar nichts gepasst, aber solche Tage gibt es. Wir hatten nicht eine richtige Torchance und Kottern hat die Konter einfach gut gespielt – allerdings immer begünstigt durch unsere eigenen Fehler. Nu heißt es Kopf hoch – die Löwen kommen!“

Stenogramm

TSV Kottern - TSV 1865 Dachau 5:0 (2:0)

TSV Kottern: Tobias Heiland, Matthias Jocham, Christian Geiger(80. Christopher Wegrath), Roland Fichtl (72. Jörg Redle), David Mihajlovic, Marcello Barbera, Julian Feneberg, Marco Miller, Achim Speiser (72. Philipp Becker), Sezer Yasin.

TSV 1865 Dachau: Maximilian Mayer, Fabian Lamotte, Alexander Weiser, Alexander Weiss, Dominik Schäfer (63. Robin Volland), Niklaus Grotz, Sebastian Brey, Franz Hübl, Mario Maric (63. Marko Todorovic), Christian Doll, Ryosuke Kikuchi (77. Nickoy Ricter)

Schiedsrichter:Maximilian Riedel.

Zuschauer: 120.

Tore: 1:0 (8.) – Roland Fichtl. 2:0 (44.) – Roland Fichtl. 3:0 (48.) – Achim Speiser. 4:0 (56.) – Achim Speiser. 5:0 (89.) – David Mihajlovic.