Dachau 65: Nach 1:1 gegen Landsberg - nächster Schritt Richtung Klassenerhalt gegen Garching

Am Sonntag um 15 Uhr trifft die Elf von Marcel Richter auf den VfR

Von Robert Ohl schließen

Auf dem Weg zum Klassenerhalt. Nach dem Unentschieden vergangene Woche gegen Landsberg wartet mit Garching der nächste schwere Gegner für die Dachauer.

Sonntag, 15 Uhr: Ein deutliches Lebenszeichen hat die Richter-Elf am vergangenen Spieltag im Match gegen Landsberg von sich gegeben, beim 1:1 hat schon deutlich mehr gestimmt als in den Wochen zuvor. Trumpf waren die alten, bewährten Tugenden – Zweikampfstärke, Einsatzbereitschaft und mannschaftliche Geschlossenheit. Diese muss man auch in den kommenden Wochen zeigen, will man tatsächlich den Klassenerhalt in der fünfthöchsten Spielklasse der Republik schaffen.

Das Ziel des TSV 1865 Dachau lautet nach wie vor, ohne den Umweg über die Relegation das Ticket für ein weiteres Jahr in der Bayernliga zu lösen. Ein schwieriges Unterfangen, momentan weist man acht Punkte Rückstand auf das rettende Ufer auf.

Auch im anstehenden Auswärtsspiel beim VfR Garching gilt für die Dachauer: Volle Konzentration. Die vom neuen Trainer Marcel Richter vorgenommenen Änderungen in der Aufstellung waren vielversprechend, vor allem der in die Startelf zurückgekehrte Oliver Wargalla hat als Stoßstürmer für mächtig viel Wirbel in der Sturmspitze gesorgt. Später wurde er, total ausgepumpt, ausgewechselt.

Dass Sebastian Brey etwas defensiver in der Grundaufstellung agieren konnte, hat sich ebenfalls bewährt; so hatte er mehr Platz zur Entfaltung. Welche Aufstellungsüberraschungen es noch geben wird, das weiß nur das Trainerteam mit Marcel Richter und Alexander Weiß. Auf jeden Fall ist beim TSV 1865 jetzt wieder Leben in der Bude, von außen wird proaktiv gecoacht und schnell auf sich verändernde Situationen reagiert.

Die Personalsituation in Dachau ist vor der richtungsweisenden Englischen Woche mit den Spielen in Garching, in Hankofen-Hailing (Mittwoch 6. April) und gegen Kirchanschöring (Samstag, 9. April) sehr angespannt.

So fallen am Sonntag gleich fünf Startspieler vom Landsberg-Match aus. Daniel Leugner, Orkun Tugbay und Sebastian Brey müssen wegen Corona pausieren. Mathias Leiber ist wegen eines Hexenschusses nicht einsatzfähig und Rotsünder Florian Mayer wurde für zwei Spiele gesperrt. Am schlimmsten erwischt hat es aber Marcel Kosuch, er hat sich im Spiel gegen Landsberg einen doppelten Bänderriss zugezogen; damit ist die Saison für ihn bereits beendet.

Trainer Marcel Richter, der in der zurückliegenden Woche seinen 41. Geburtstag gefeiert hat, muss also weiter improvisieren. Er betont: „Die Garchinger haben in der Winterpause gut gearbeitet, sie beherrschen verschiedene Systeme. Das wird spannend für uns, auch wegen unserer Spielermisere. Wir müssen auf uns selbst schauen und entscheiden, was am besten für uns ist mit dem zur Verfügung stehendem Personal.“

In der Vorrunde gab es einen 3:0-Heimsieg der Dachauer durch Tore von Nickoy Ricter, Oliver Wargalla und Daniel Leugner. Begünstigt wurde dieser durch den frühen Platzverweis des Garchingers Jean Monty Mendama, der in der 6. Minute Dachaus Keeper Marco Jakob am Kopf verletzte; der Torhüter musste wegen einer stark blutenden Wunde ausgewechselt werden. Damals stand der Ex-Regionalligist Garching mit sieben Punkten auf Platz 18. Mittlerweile belegt der VfR mit 36 Punkten einen Mittelplatz in der Gruppe Süd.

Der VfR Garching holte unter Trainer Nicola Basta nach der Winterpause drei Siege aus sechs Spielen. VfR-Top-Torjäger ist Jean Monty Mendama, er hat bisher fünf Treffer erzielt. Mit Martin Schön kickt ein ehemaliger Karlsfelder Spieler, der momentane U 17-Coach der Eintracht, in Garching; gegen Wasserburg glänzte er als Doppeltorschütze. Nicht ganz so erfolgreich kickt der zweite Ex- Karlsfelder beim VfR, Kubilay Celik kommt nur sporadisch zum Einsatz.

Dachaus Abteilungsleiter Ugur Alkan meinte im Vorfeld des Garching-Matches: „Letzte Woche gegen Landsberg wurde ein Punkt erkämpft. Unser Nachbar aus Garching hat in den letzten Spielen einen Puffer zu den Relegationsplätzen aufgebaut. Wenn wir die Leistung vom Vorrundenspiel bringen dann werden wir am Sonntag nicht mit leeren Händen heimfahren.

Am Donnerstag, 7. April, finden die Neuwahlen der Fußball-Abteilungsleitung des TSV 1865 Dachau ab 20 Uhr im Ziegler-Bräu statt. Das Vereinsheim ist wegen eines Pächterwechsels derzeit geschlossen. (Robert Ohl)