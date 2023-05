„Es wird heiß zur Sache gehen“: Eintracht Karlsfeld empfängt den ASV Dachau zum Derby

Minimalchance: Kubilay Celik und seine Teamkollegen vom TSV Eintracht Karlsfeld haben den Aufstieg in die Bayernliga noch nicht abgeschrieben. © HAB

Derbyzeit in der Landesliga Südost: Der TSV Eintracht Karlsfeld empfängt am Freitagabend den ASV Dachau. Für beide Teams geht es um viel.

Karlsfeld/Dachau – Karlsfeld kann mit einem Erfolg die Minimalchance auf den Bayernliga-Aufstieg wahren, der ASV im Erfolgsfall den direkten Abstieg abwenden. Die Gäste müssen dafür allerdings eine Serie beenden – zumindest dann, wenn sie unabhängig von der Konkurrenz sein wollen.

„Wie Freising spielt, interessiert mich während der Partie überhaupt nicht“, sagt Manuel Haupt, der Trainer der Dachauer. Sollte sein Team gewinnen, kann es von Freising nicht mehr abgefangen werden. Der Direktabsteiger heißt dann Freising. Bei einer Niederlage sieht es freilich anders aus: „Falls wir nicht gewinnen, werde ich natürlich nach unserem Spiel schauen, wie Freising gespielt hat.“

ASV Dachau: Seit vier Jahren kein Sieg mehr gegen Eintracht Karlsfeld

Doch am liebsten wäre dem Trainer etwas, was dem ASV zuletzt vor etwas mehr als vier Jahren gelungen ist: ein Punktspielsieg gegen den Nachbarn aus Karlsfeld. Denn seit dem 2:0-Heimerfolg im März 2019 gab es in der Landesliga drei Eintracht-Siege in Folge, darunter das 2:1 im Hinspiel.

Haupt erinnert sich: „Wir haben damals einen klaren Elfer nicht bekommen, sie bekommen praktisch im Gegenzug einen, der meiner Meinung nach keiner war.“ Michael Dietl verwandelte und sicherte den Karlsfeldern mit seinem zweiten Treffer der Partie den Derbysieg.

TSV Eintracht Karlsfeld: Die Personalsituation ist noch unklar

Ob Dietl im Rückspiel in der Startelf steht, weiß sein Trainer Jay Alkan noch nicht genau. Alkan ist in der Zwickmühle. Er hatte Dietl und den Schäffer-Brüdern Fabian und Dominik am vergangenen Wochenende eine Verschnaufpause gegönnt. Ohne das Trio gewann die Eintracht mit 2:1 beim FC Unterföhring und rückte wieder näher an die Aufstiegszone heran. „Es wird eine schwere Entscheidung, ob ich wechsle oder nicht“, berichtet Alkan. „Ich weiß noch überhaupt nicht, wie ich es machen werde. Wir werden das im Trainerteam besprechen.“

Zum Trainerteam gehört Co-Spielertrainer „Niki“ Schäffer, der damit praktisch selbst über einen Einsatz mitentscheidet. „Niki ist einer, der auch mal zurücksteckt“, so Alkan weiter. Auch wenn es bei seiner Startelf Härtefälle geben wird, freut er sich natürlich, dass er die Qual der Wahl hat.

„Wichtig ist, dass es fair bleibt – so wie im Hinspiel. Dann können wir uns alle auf das Derby freuen.“

Die hätte sein Konterpart Haupt auch gerne. Doch den Dachauern fehlen weiterhin wichtige Akteure, darunter Spielgestalter Andreas Roth. Dafür fügte sich in der vergangenen Woche beim 3:3 gegen Forstinning Sebastian Mack nach langer Verletzungspause mit einem Assist ein. Seine Wucht ist für den ASV wichtig und soll die Eintracht-Defensive vor Probleme stellen.

Die Karlsfelder sind darauf vorbereitet. „Es wird heiß zur Sache gehen“, sagt Trainer Alkan. Dann schiebt er nach: „Wichtig ist, dass es fair bleibt – so wie im Hinspiel. Dann können wir uns alle auf das Derby freuen.“ Und vielleicht haben nach dem Schlusspfiff sogar beide Teams einen Grund, sich zu freuen. (stm)