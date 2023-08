Karlsfelder Torfabrik: Der TSV behauptet in Aufkirchen die Tabellenführung

Teilen

Ugur Alkan formte Karlsfeld zum Topteam. © Bruno Haelke

Der TSV Eintracht Karlsfeld bleibt durch den 4:1-Sieg beim SC Aufkirchen weiter Spitzenreiter und stellt die beste Offensive der Landesliga Südwest.

München – Viel Theater gab es um die Teilnahme der SpVgg Unterhaching II an der Punktrunde. In der Vorsaison war die U21 außer Konkurrenz am Start und hätte sich (bei Bewertung der Spiele) die Meisterschaft gesichert. In der Gruppe Südwest gab es eine große Opposition gegen die Reserve des Drittligisten, was den Hachinger Präsidenten Manfred Schwabl ziemlich verärgert hatte: „Da sind Vereine dabei, die wir finanziell mit einem Benefizspiel unterstützt haben.“ Die Aufregung hat sich aktuell gelegt, denn die „Zweite“ spielt in dieser Saison nicht mehr die überragende Rolle.

Am Samstag musste die U21 gleichzeitig mit den Profis antreten und kassierte in Memmingen prompt eine 1:5-Schlappe. Mit dem letzten Aufgebot konnten die Hachinger Bubis dem Gegner nicht Paroli bieten, lediglich Elion Haxhosaj sorgte mit seinem Tor für etwas Ergebnis-Kosmetik.

SC Oberweikertshofen feiert nächsten Sieg

Beim SC Oberweikertshofen hat sich der jüngste Trainerwechsel – Guido Kandziora löste vor zwei Wochen Pablo Pigl ab – schon bezahlt gemacht. Mit zwei Siegen aus drei Partien hat sich das Team aus dem Landkreis Fürstenfeldbruck aus dem Keller geschossen. Gegen den FSV Pfaffenhofen gelang mit einem Blitzstart ein souveräner 4:1-Heimsieg. Für die Tore sorgten Maxi Schuch (2.). Elias Eck (5.), Dominik Widemann (45.) und Moritz Leibelt (75.).

TSV Gilching kasssiert zweite Niederlage in Folge

Der TSV Gilching/Argelsried kassierte dagegen die zweite Niederlage in Serie. Für die Schützlinge des neuen Trainers Sebastian Stangl gab es beim 0:3 in Durach nichts zu holen und der Rückstand zur anvisierten Spitzengruppe wird immer größer. Der TSV Eintracht Karlsfeld lässt im Kampf um die Tabellenspitze nicht locker. Dabei machten die Schützlinge von Trainer Ugur Alkan beim 4:1 in Aufkirchen dem Ruf als beste Offensive der Liga alle Ehre. Florian Schrattenecker mit einem Doppelpack (18. und 40.), Simon Huber (61.) und Martin Schön (78.) sorgten dafür, dass Karlsfeld in dieser Saison weiter ungeschlagen bleibt. (Klaus Kirschner)