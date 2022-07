Karlsfeld-Coach Alkan mit der Qual der Wahl: „Ich könnte 27 Spieler mitnehmen“

Zum Auftakt der Landesliga trifft Karlsfeld auf Schwaig © Christian Riedel

Mit den Sportfreunden aus Schwaig hat der TSV Eintracht nicht das einfachste Los zum Auftakt bekommen. Cheftrainer Ugur Alkan gibt sich selbstbewusst.

Karlsfeld - Es wird kuschelig auf der Auswechselbank, wenn der TSV Eintracht Karlsfeld am heutigen Samstag bei den Sportfreunden Schwaig in die Landesliga-Saison 2022/2023 startet. „Ich könnte 27 Spieler mitnehmen. Es ist unglaublich. Und jeder hätte es verdient“, sagt Jay Alkan, der Trainer der Karlsfelder. „Wir werden mit den maximal möglichen 22 Spielern hinfahren“, so Alkan weiter. Für den 39-Jährigen beginnt in Schwaig ein neues Kapitel. Alkan war in den vergangenen drei Spielzeiten sportlicher Leiter beim TSV 1865 Dachau, kehrt nun aber auf die Trainerbank zurück.

In der Vorbereitung auf diese Spielzeit rutschte er aber noch einmal in die Rolle des Koordinators. Denn bevor er das Traineramt annahm, war der Sommerurlaub in seine türkische Heimatstadt Trabzon geplant. „Ich habe dort meine Verwandtschaft besucht“, erzählt Alkan. Nur im ersten Test stand „Jay“ an der Seitenlinie. Danach wurde er von Flo Beutlhauser und Co-Spielertrainer Dominik Schäffer vertreten. Allerdings waren die Taktik, Aufstellungen und sogar Auswechslungen mit Alkan abgestimmt. „Ich bin sehr gut informiert, was passiert ist“, so der Chefcoach.

Alkan bezeichnet die Vorbereitung als „ganz in Ordnung“. Ein Punkt, der ihm gefiel: „Die Körperspannung war immer da. Das ist mir ganz wichtig“, so der Übungsleiter. Er setzt auf den Mix aus Erfahrung, talentierten jungen Spielern sowie den Neuzugängen. Einer aus der letzten Kategorie ist Rückkehrer Kubilay Celik, der nach einem Jahr beim Bayernligisten VfR Garching wieder nach Karlsfeld zurückgekehrt ist. „Kubi wird ein ganz wichtiger Faktor, auch wenn er noch nicht bei 100 Prozent ist“, sagt Alkan. Auch Marco Schlittmeier überzeugte in der Vorbereitung.

Der Rechtsverteidiger war in den vergangenen Jahren Stammkraft beim Südwest-Landesligisten SC Ichenhausen. „Marco ist technisch gut. Er wird in Schwaig von Beginn an spielen“, sagt Alkan. Bei Stürmer Christoph Traub könnte es ebenfalls für die Startelf reichen. „Er hat ein bisschen Zeit gebraucht, kommt aber immer besser rein. Ich überlege noch“, so Alkan einen Tag vor dem Auftaktspiel. Eine interessante Konstellation gibt es im EintrachtTor. In der abgelaufenen Spielzeit bestritt Dominik Krüger zwei Drittel der Spiele, Fabian Müske kam auf ein Drittel.

Im Sommer wurde aus dem Duo ein Trio, denn Fabio di Salvo wechselte aus Unterföhring nach Karlsfeld. Di Salvo war in den vergangenen Spielzeiten weniger im Einsatz, allerdings auf höherem Niveau. Er spielte bei den Bayernligisten Ismaning und eben Unterföhring. „Dominik ist spielstark, Fabio hat seine Stärken auf der Linie und ist lautstark. Und Fabian liegt dazwischen“, so Alkans Einschätzung. Und weiter: „Es wird von unserem Spielsystem abhängig sein, wer spielt.

Alle werden ihre Zeit bekommen, einer wird aber eventuell mehr spielen.“ Wer dies sein wird, ließ der Trainer offen. Bei der Favoritenfrage um den Bayernliga-Aufstieg ist sich Alkan jedoch sicher. „Unterföhring ist sehr stark“, sagt der Trainer. Auch den Auftaktgegner Schwaig schätzt er stark ein. „Wir wollen eine gute Rolle spielen und einen einstelligen Tabellenplatz erreichen“, so Alkan. Ob die Eintracht auf einem guten Weg ist, das Auftaktspiel bei den Sportfreunden aus Schwaig zeigen. (Moritz Stalter)