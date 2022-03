TSV Eintracht Karlsfeld: Drittes 3:3 in Folge - Platz Zwei rutscht in Ferne

Teilen

Schießen derzeit viele Tore, kassieren aber genauso viel Gegentore: die Männer des TSV Eintracht Karlsfeld. © Schmiedel

Waldhof Mannheim trennte sich im Frühjahr 1985 in acht Spielen in Serie vom Gegner unentschieden und hält damit bis heute den Bundesliga-Rekord für die meisten Remis in Folge.

Karlsfeld - Davon ist der TSV Eintracht Karlsfeld noch ein Stück entfernt. Das 3:3 im Landesliga-Duell beim SE Freising war aber immerhin schon die vierte Punkteteilung der Karlsfelder – und das dritte 3:3-Remis in Folge. Das hat es noch nicht einmal im deutschen Oberhaus gegeben. Kaufen kann sich der TSV davon jedoch nichts.

Die Elf der Trainer Jochen Jaschke und Sebastian Stangl reiste als Tabellenvierter zum Fünften nach Freising. Dominik Pöhlmann hatte nach wenigen Minuten den ersten gefährlichen Abschluss der Gäste, doch im direkten Gegenzug wurde es dann gleich brenzlig. Es folgte eine Ecke, bei der die Hintermannschaft zum wiederholten Male in den letzten Wochen nicht gut aussah. Jonas Mayr köpfte zur Freising in Führung. Nach sieben Minuten mussten die Karlsfelder erneut einem Rückstand hinterherlaufen.

Die Gäste hatten Chancen auf den Ausgleich, darunter einen 20-Meter-Kracher von Pascal Sattelberger, den SEF-Keeper Patrik Heilmair gerade so entschärfte. Doch auch den zweiten Treffer erzielte Freising - wieder nach einer Standardsituation. Felix Günzel traf nach einer Freistoßflanke, welche die Gäste nicht klären konnten (25.). „Gefühlt ist momentan jeder zweite gegnerische Standard ein Tor“, sagte Trainer Jaschke. Sein Team zeigte aber eine gute Reaktion. Nur zwei Minuten später verkürzte Leon Ritter zum 1:2 und sorgte für Hoffnung. Die machte Robert Rohrhirsch noch vor der Halbzeitpause zunichte. Der Freisinger verwandelte einen Elfmeter, nachdem Ivan Ivanovic im Strafraum zu ungestüm in den Zweikampf gegangen war (41.).

Zur Halbzeitpause war klar, dass die Karlsfelder das Spiel vermutlich nicht mehr hoch gewinnen würden. „Wir haben die Jungs aufgebaut. Man merkt, dass die vielen Gegentore in letzter Zeit an ihnen nagen“, sagte Jaschke. Ein 3:3, das neue Lieblingsergebnis war ja immer noch möglich. Karlsfeld startete mit viel Schwung in die zweite Spielhälfte und meldete sich mit einem Doppelschlag zurück. Fitim Raqi erzielte nach einer Flanke von Jonas Eicher den Anschlusstreffer (47.), ehe Sattelberger einen Freistoß über die Mauer direkt neben den Pfosten zirkelte (52.).

„Wir waren voll im Spiel, nach dem Ausgleich ist uns aber die Kraft ausgegangen. Der Druck war dann raus“, so Jaschke. Es war nun ein offenes Duell, in dem Freising gute Chancen auf die Führung hatte - darunter einen Lattentreffer. Die beste Chance der Gäste hatte Raqi in der Schlussphase, doch auch er traf nicht. So blieb es beim dritten 3:3-Remis der Karlsfelder in Folge. Das 2:2 beim FC Unterföhring miteingerechnet war es sogar das vierte Unentschieden in Serie.

„Es ist schön, dass wir wieder mal zurückkommen sind. Die Moral stimmt“, sagte Jaschke. Und weiter: „Wir sind vorne gut, defensiv aber gerade zu instabil. Die Konzentration und Handlungsschnelligkeit fehlen uns momentan. So schlagen wir uns selbst.“ Das Landesliga-Punktspiel wurde übrigens auch als Toto-Pokalspiel gewertet. Da es nach 90 Minuten keinen Sieger gab, wurde ein Elfmeterschießen angehängt. Freising setzte sich mit 5:3 durch. Doch das interessierte eigentlich keinen so wirklich. (Moritz Stalter)

Stenogramm

SE Freising - TSV Eintracht Karlsfeld 3:3 (3:1)

SE Freising: Patrik Heilmair, Florian Bittner, Jonas Mayr, Domagoj Tiric, Michael Schmid, Maximilian Rudzki, Osaro Aiteniora, Daniel Zanker, Robert Rohrhirsch, Felix Günzel, Felix Fischer – Sebastian Thalhammer, Benedict Geuenich, Luka Brudtloff

TSV Eintracht Karlsfeld: Fabian Müske, Ivan Ivanovic, Dominik Pöhlmann, Fabian Schäffer, Fitim Raqi, Michael Dietl, Leon Ritter, Thomas Ettenberger, Dominik Schäffer, Jonas Eicher, Pascal Sattelberger – Nicolas Frank, Abdul Bangura, Sebastian Schneyer, Florian Jörg Schrattenecker

Zuschauer: 140

Tore: 1:0 (7.) – Jonas Mayr. 2:0 (25.) – Felix Günzel. 2:1 (27.) – Leon Ritter. 3:1 (41.) – Robert Rohrhirsch (Elfmeter). 3:2 (47.) – Fitim Raqi. 3:3 (52.) – Pascal Sattelberger.