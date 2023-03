TSV Eintracht Karlsfeld: Einstieg ins Relegationsrennen nach Sieg gegen Wasserburg

Es gab mehrere Situationen, die als Schlüsselszene herhalten könnten beim 4:1-Sieg des TSV Eintracht Karlsfeld gegen den TSV Wasserburg.

Karlsfeld – Eine davon war die Rettungstat von Thomas Ettenberger. Der Innenverteidiger klärte den Ball gerade noch auf der Linie und verhinderte damit den Anschlusstreffer der körperlich starken Gäste. Die wären mit ihren großen Spielern und Rückenwind noch einmal richtig gefährlich geworden.

Es wehte am Samstag heftig in Karlsfeld. Und der Wind sollte seinen Einfluss auf das Spiel haben. Alexander Boschner war einer der Leidtragenden. In der 11. Minute blieb der Ball nach einem ein Abschlag des Wasserburger Keepers geradewegs in der Luft stehen. Eintracht-Mittelstürmer Michael Dietl reagierte schnell und spielte in den Lauf von Kubilay Celik, der nach einem Haken zur 1:0-Führung einnetzte. Christoph Traub hatte wenig später die Riesenchance auf den zweiten Treffer, Boschner parierte jedoch glänzend (14.). Danach begegneten sich beide Teams auf Augenhöhe, wobei sich die Karlsfelder einige unnötige Ballverluste erlaubten und die Gäste auf ihre Torgefahr bei Standardsituationen setzten.

Nach einem der ruhenden Bälle fiel in der 23. Minute der Ausgleich. Michael Barthuber setzte sich nach einer Freistoßflanke am kurzen Pfosten durch und köpfte zum 1:1 ein (23.). Weil die Wasserburger keine weitere ihrer Möglichkeiten nutzten und auf der anderen Seite Dominik Pöhlmann seinen Heber zu hoch ansetzte, ging es mit einem Remis in die Halbzeitpause. Nach Wiederbeginn starteten die Karlsfelder besser.

„Ein Ziel war auch, weniger Standards zu verursachen, denn da waren sie mit ihren großen Leuten sehr gefährlich“, sagte Trainer Jay Alkan. Außerdem agierten die Karlsfelder jetzt präziser. Das zahlte sich aus. Celik netzte nach einer Eckballvariante zum 2:1 ein (48.). Traub hatte kurz darauf seinen zweiten Hochkaräter, aber kein Glück im Abschluss (52.). Besser machte es Dietl, der nach einer wunderbaren Vorarbeit des starken Celik das 3:1 erzielte (58.). Die Eintracht war auf Kurs und kontrollierte die Partie, dennoch hätte es noch einmal eng werden können, wenn Ettenberger in der 66. Minute nicht auf der Linie geklärt hätte.

„Fällt da der Anschluss, bringen sie jeden Ball hoch rein. Dann wird es für uns noch mal richtig eng“, so Alkan. Und weiter: „Aber Etti hat geklärt. Er hat nicht nur wegen dieser Tat ein Superspiel gemacht.“ Danach mussten die Karlsfelder nicht mehr zittern. Und als Wasserburgs Lucas Knauer in der 86. Minute eine Flanke von Abdul Bangura ins eigene Netz lenkte, war die Partie entschieden. „Wir haben es heute als Mannschaft sehr gut gemacht und verdient gewonnen“, freute sich Alkan. Die Eintracht kletterte in der Tabelle der Landesliga Südost auf den dritten Platz und ist mittendrin im Rennen um den Relegationsplatz.

Stenogramm

TSVE Karlsfeld – TSV Wasserburg 4:1 (1:1)

TSV Eintracht Karlsfeld: Dominik Krüger, Ivan Ivanovic, Dominik Pöhlmann, Fabian Schäffer, Christoph Traub, Michael Dietl, Florian Jörg Schrattenecker, Thomas Ettenberger, Jonas Eicher, Kubilay Celik, Abdul Bangura – Peter Wuthe, Marko Juric, Fitim Raci, Simon Huber, Leon Ritter

Tore: 1:0 (11.) – Kubilay Celik. 1:1 (23.) – Michael Barthuber. 2:1 (48.) – Kubilay Celik. 3:1 (58.) – Michael Dietl. 4:1 (86.) – Eigentor.