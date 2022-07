TSV Eintracht Karlsfeld fährt ersten Saisonsieg ein: „Plötzlich hat von A bis Z alles gepasst“

Es war so, als hätten die Fußballer des TSV Eintracht Karlsfeld die Handbremse gelöst. Zunächst träge und uninspiriert, danach mit Tempo und guten Ideen.

Karlsfeld - Mit dem Beginn der zweiten Halbzeit haben die Gäste im Landesliga-Spiel beim TSV Ampfing aufgedreht. Gute 45 Minuten später jubelten sie über einen 5:1-Erfolg.

Doch was ist in der Halbzeitpause passiert? „Wir haben taktisch und systemtechnisch umgestellt. Und es ist etwas lauter geworden“, verrät TSV-Trainer „Jay“ Alkan. Denn mit der ersten Halbzeit konnte er nicht zufrieden sein.

Die Karlsfelder wollten eine Reaktion zeigen nach der 1:3-Heimniederlage gegen den Kirchheimer SC. Alkan wechselte viermal und verschaffte Torhüter Fabian Müske, Verteidiger-Neuzugang Osman Akbulut sowie den Schäffer-Brüdern Fabian und Dominik die ersten Startelf-Einsätze in dieser Saison. Das Resultat hatte sich Alkan allerdings anders vorgestellt. „Es ist so weitergegangen wie gegen Kirchheim. Wir haben kein gutes Spiel gemacht“, so der TSV-Coach. Die Karlsfelder bewegten sich zu wenig, erlaubten sich Ballverluste und konnten keinen Druck aufbauen.

Den ersten Treffer erzielten dann auch die Ampfinger: Daniel Toma war nach einer Freistoßflanke am ersten Pfosten schneller als Müske und köpfte zum 1:0 ein (38.). Der Gegentreffer spornte die Eintracht an, für den Ausgleich brauchte es aber eine feine Aktion von Leon Ritter. Der Stürmer wurde im Strafraum angespielt, legte sich den Ball zurecht und traf platziert in die kurze Ecke (44.). Trotz des 1:1 stellte Alkan in der Pause um – mit Erfolg.

Mit Beginn der zweiten Halbzeit schien eine andere Karlsfelder Mannschaft auf dem Platz zu stehen. „Die Einstellung, die Laufwege, das Spiel mit dem Ball – plötzlich hat von A bis Z alles gepasst“, so Alkan.

Innerhalb einer Viertelstunde legten die Gäste den Grundstein für ihren ersten Sieg in dieser Saison. In der 48. Minute ließ Ampfings Keeper Domen Bozjak den Ball nach einem Schuss von Kubilay Celik prallen und foulte dann „Niki“ Schäffer. Den Strafstoß verwandelte Kapitän Fitim Raqi souverän. Wenig später sah Kodjovi Koussou nach einer Tätlichkeit die Rote Karte (52.) – Ampfing war nur noch zu zehnt. Karlsfeld nutzte die Überzahl und legte nach. Abdul Bangura schlenzte den Ball in der 59. Minute aus 16 Metern zum 3:1 in den Winkel.

Karlsfeld war die bessere Mannschaft, Ampfing wollte mit Härte dagegenhalten. So wie in der 78. Minute, als Eintracht-Dribbler Celik zunächst drei Ampfinger stehen ließ und dann von Birol Karatepe von den Beinen geholt wurde. Karatepe kassierte die wieder eingeführte Zehn-Minuten-Strafe – Celik revanchierte sich zwei Minuten später sportlich, indem er den Ball sehenswert in die lange Ecke schlenzte (80.). Den Schlusspunkt zum 5:1-Endstand setzte der eingewechselte Simon Huber (89.).

Die Karlsfelder ließen in der zweiten Halbzeit die Muskeln spielen und gewannen aufgrund der zweiten Halbzeit verdient. „Nach dem Wechsel war es ein tolles Spiel“, sagte Alkan nach dem Schlusspfiff. Er wird seine Spieler nun an diesen 45 Minuten messen, wenn am kommenden Freitag, 29. Juli, um 20 Uhr das Heimspiel gegen den TuS Geretsried auf dem Plan steht. (Moritz Stalter)

Stenogramm

TSV Ampfing - TSV Eintracht Karlsfeld 1:5 (1:1)

TSV Ampfing: Domen Bozjak, Teodor Popa, Daniel Toma, Valentino Gavric, Mike Opara, Oliver Weichhart, Michael Steppan, Irfan Selimovic, Kodjovi Koussou, Birol Karatepe, Marcel Meingaßner – Samuel Muchingile, Namik Helic, Marcell Arnold, Lyubomir Veselov.

TSV Eintracht Karlsfeld: Fabian Müske, Fabian Schäffer, Fitim Raqi, Lukas Paunert, Osman Akbulut, Abdul Bangura, Leon Ritter, Dominik Schäffer, Jonas Eicher, Sebastian Schneyer, Kubilay Celik – Christoph Traub, Florian Jörg Schrattenecker, Furkan Ocaktan, Simon Huber.

Zuschauer: 100.

Gelb-rote Karte: Birol Karatepe (78.).

Rote Karte: Kodjovi Koussou (52.).

Tore: 1:0 (38.) – Daniel Toma. 1:1 (44.) – Leon Ritter. 1:2 (48.) – Fitim Raqi (Elfmeter). 1:3 (59.) – Abdul Bangura. 1:4 (80.) – Kubilay Celik. 1:5 (89.) – Simon Huber.