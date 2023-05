Konkurrenz schwächelt: Der Aufstieg ist für Karlsfeld plötzlich wieder möglich

Bekam einen Verschnaufpause: Stürmer Michael Dietl. © hab

Der TSV Eintracht Karlsfeld hat am Freitagabend in Unterföhring 2:1 gewonnen, während die Konkurrenz schwächelte. Der Aufstieg ist wieder möglich.

Karlsfeld – Der TSV Eintracht Karlsfeld hatte die Chance auf den Aufstieg in die Bayernliga bereits abgeschrieben. Weil die Karlsfelder am Freitagabend mit dem 2:1-Auswärtssieg beim starken FC Unterföhring ihre Hausaufgaben gemacht haben und Teile der Konkurrenz nicht, dürfen sie nun weiterhin träumen.

Die Karlsfelder wussten, was auf sie zukommen würde. „Unterföhring gehört zu den spielstärksten Mannschaften der Landesliga Südost. Wenn man sie spielen lässt, bekommt man Probleme“, sagte Eintracht-Coach Jay Alkan vor dem Spiel. Der Trainer rotierte nach den kräftezehrenden Englischen Wochen und gab Stammkräften wie den Schäffer-Brüdern Fabian und Dominik sowie Michael Dietl eine Verschnaufpause. Peter Wuthe und Markus Huber waren Profiteure. Beide machten ihre Sache gut.

Das erste Ausrufezeichen setzte allerdings Christoph Traub. Der Stürmer zirkelte einen Freistoß sehenswert über die Mauer in den Knick (15.). Das Spiel war danach offen, Unterföhring deutete seine Klasse an – am Spielstand änderte sich vor der Halbzeitpause aber nichts.

Nach dem Seitenwechsel legten die Gäste nach. Leon Ritter erzielte nach einem Pass in die Tiefe das 2:0 (52.). Danach wechselte Alkan viermal. Er brachte unter anderem Pascal Sattelberger, der nur wenige Stunden nach der Rückkehr aus seinem USA-Aufenthalt Spielminuten sammeln durfte. Sattelberger musste allerdings mehr in der Defensive arbeiten, als ihm lieb war. Denn Unterföhring erhöhte nun die Schlagzahl – und war in der 59. Minute zum ersten Mal erfolgreich. Burhan Bahadir verkürzte.

Danach drehte Unterföhring auf, Dominik Krüger im Karlsfelder Tor rückte in den Mittelpunkt. „Wenn die in Schwung kommen, sind sie saustark“, sagte Alkan über den Gegner. Da Krüger stark hielt, retteten die Gäste den knappen Vorsprung über die Zeit.

Zwei Spieltage vor Schluss beträgt der Rückstand auf den Relegationsplatz nur noch zwei Punkte. Es ist alles möglich. „Jetzt freuen wir uns aber erst mal auf die erste ruhige Woche nach fünf Englischen Wochen in Folge. Und am Freitag geht es dann ins Derby“, so Alkan. Das Duell mit dem ASV Dachau steht bevor.