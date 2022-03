TSV Eintracht Karlsfeld: „Können wir stolz drauf sein“ Stangl-Elf ärgert FC Unterföhring

Teilen

Torschützen unter sich: Karlsfelds Dominik Schäffer (links) und Unterföhrings Andreas Faber waren am Samstag jeweils einmal erfolgreich. © hab

Wie steht es um die Form des TSV Eintracht Karlsfeld? Diese Frage haben sich die Spieler und Trainer des Landesligisten vor dem Spitzenspiel beim FC Unterföhring gestellt.

Unterföhring - „Jetzt, nach dem Spiel, können wir stolz darauf sein, dass wir angekommen sind“, sagte TSV-Trainer Sebastian Stangl nach dem 2:2-Remis beim Tabellenzweiten.

Die Karlsfelder reisten ohne ihre Innenverteidiger Kilian Cuni und Markus Huber an, Ersatzmann Lukas Regman musste gesperrt passen. Nicht die besten Voraussetzungen, um sich für die 1:5-Hinspielniederlage zu revanchieren, wobei die Karlsfelder Trainer den Verweis auf das Hinspiel vermieden hatten. Vielmehr wollten sie nach dem 1:2 am vergangenen Wochenende gegen Rosenheim in die Spur zurückfinden. Und dies gelang ausgerechnet bei einer der besten Mannschaften der Liga.

Zu Beginn machte Unterföhring den Karlsfeldern mit einem extrem bissigen Pressing zu schaffen, doch die Gäste fanden Lösungen und ließen aus dem Spiel heraus wenig zu. Dies war auch ein Verdienst der jungen Verteidiger Ivan Ivanovic und Sebastian Schneyer. „Sie haben ihre Sache wirklich gut gemacht“, lobte Stangl das Duo. Und vorne sorgten die bewährten Wirbler für Gefahr. Dominik Schäffer traf in der 17. Minute den Pfosten. Wenig später brachte er die Karlsfelder nach einer Flanke von Fitim Raqi in Führung (22.).

Doch ausgerechnet das Führungstor sorgte für einen Bruch. „Wir haben aufgehört zu spielen“, stellte Stangl fest. Unterföhring bestrafte die Passivität. Nicht aus dem Spiel heraus, da stand Karlsfeld gut, sondern nach Standardsituationen. Pascal Putta nahm eine an den Sechzehner geschlagenen Ecke direkt und traf in den Winkel zum 1:1 (28.). Acht Minuten später erzielte Andreas Faber ebenfalls nach einer Ecke die Führung für den FCU (36.). Ein Dämpfer für die Gäste. Die bewahrten aber die Ruhe und starteten neu ausgerichtet in den zweiten Durchgang.

„Wir haben mehr auf ihre Dreierkette gepresst“, so Stangl zur Umstellung. Die Maßnahme zahlte sich aus, Karlsfeld war nun besser im Spiel und glich aus: Marko Juric stellte aus 14 Metern auf 2:2, nachdem Thomas Ettenberger einen Flugball mit der Brust abgelegt hatte (47.). Beide Teams hatten in der Folge Möglichkeiten, wobei die Karlsfelder speziell in der Schlussphase dem Siegtreffer näher waren. Es blieb aber beim 2:2-Remis.

„Ich hatte das Gefühl, das hinten raus sogar mehr möglich gewesen wäre. Trotzdem sind wir stolz darauf, wie wir uns nach der Niederlage gegen Rosenheim zurückgemeldet haben“, so Stangls Resümee. (stm)

FC Unterföhring - TSV Eintracht Karlsfeld 2:2 (2:1)

FC Unterföhring: Sebastian Fritz, Luka Coporda, Nils Ehret, Tayfun Arkadas, Bastian Fischer, Pascal Putta, Patrick Nirschl, Imran Sahingöz, Ajlan Arifovic, Maximilian Siebald, Andreas Faber – Simon Kürbs, Moritz Erbs, Semir Ljumani

Lesen Sie auch Kirchheimer SC: Kader rechtzeitig komplett fürs Trainingslager Die Landesliga-Fußballer des Kirchheimer SC haben in den beiden Testspielen vor dem Trainingslager in Rovinj ein Unentschieden und einen Sieg eingefahren. Kirchheimer SC: Kader rechtzeitig komplett fürs Trainingslager SpVgg Kammerberg zeigt Schwächen bei Erfolg gegen SC Fürstenfeldbruck Starke Windböen und ein schwächelndes Flutlicht haben es den Fußballern der SpVgg Kammerberg und des SC Fürstenfeldbruck schwer gemacht. SpVgg Kammerberg zeigt Schwächen bei Erfolg gegen SC Fürstenfeldbruck

TSV Eintracht Karlsfeld: Dominik Krüger, Ivan Ivanovic, Dominik Pöhlmann, Fabian Schäffer, Fitim Raqi, Marko Juric, Leon Ritter, Thomas Ettenberger, Dominik Schäffer, Jonas Eicher, Sebastian Schneyer – Philip Lorber, Michael Dietl, Pascal Sattelberger

Zuschauer: 200

Tore: 0:1 (21.) – Dominik Schäffer. 1:1 (28.) – Pascal Putta. 2:1 (36.) – Andreas Faber. 2:2 (47.) – Marko Juric.