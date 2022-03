TSV Eintracht Karlsfeld: Letzte Chance im Spitzenspiel beim FC Unterföhring

Das packen wir! Die Karlsfelder fühlen sich gerüstet für das schwere Auswärtsspiel beim FC Unterföhring. © hab

Der Fußball-Landesligist TSV Eintracht Karlsfeld reist am heutigen Freitag zum Spitzenspiel nach Unterföhring. Beim FCU rollt ab 19.30 Uhr der Ball.

Karlsfeld – Nach der deftigen 1:5-Klatsche im Hinspiel vermeiden die TSV-Trainer Jochen Jaschke und Sebastian Stangl forsche Ansagen, das Wort „Revanche“ nehmen sie nicht in den Mund. Im Gegenteil. „Wir haben das Spiel zwar noch im Kopf, müssen in der aktuellen Situation aber erstmal auf uns schauen“, erklärt Jaschke. Gelingt dies den Karlsfeldern nicht, werden sie bald nur noch um eine Platzierung spielen. „Denn dann wird es schwer, die Spannung hochzuhalten“, so Jaschke.

Die Eintracht startete am vergangenen Wochenende mit einer 1:2-Niederlage gegen den SB DJK Rosenheim aus der Winterpause. Um weiterhin Druck auf den Tabellenzweiten Unterföhring auszuüben, hätte der TSV gewinnen müssen.

TSV Eintracht Karlsfeld: Stamminnenverteidigung fehlt

„Der frühe Rückstand, der nächste Gegentreffer nach unserem Ausgleich und unsere Rote Karte nach dem Platzverweis der Rosenheimer – es ist viel schlecht gelaufen“, fasst Jaschke zusammen, ohne die Niederlage schön reden zu wollen. „In der Defensive sind wir nicht immer sicher gestanden“, so der TSV-Coach. Die Gründe liegen auf der Hand.

Die Stammbesetzung der Innenverteidigung fehlte. Kilian Cuni hatte bereits die Vorbereitung wegen Krankheit und Verletzung verpasst. Markus Huber hat sich die Schulter ausgekugelt, er fehlt seitdem. „Kilian ist hinten eine Bank für uns. Er und Markus sind jeweils schnell und zweikampfstark. Mit ihnen stehen wir sicher“, sagte Jaschke. Ohne die beiden müssen die Karlsfelder anders spielen, können nicht so hoch verteidigen.

Lukas Regman rutschte ins Team, ihm fehlt aber nach fast eineinhalbjähriger Pause die Spielpraxis. Gegen Rosenheim erwischte der Routinier nicht seinen besten Tag, nach einer Notbremse wurde er vom Platz gestellt. Er wurde für zwei Spiele gesperrt und fehlt in Unterföhring.

TSV Eintracht Karlsfeld: Verlieren verboten

„Wir müssen wieder umstellen und experimentieren“, sagte Jaschke. Fabian Schäffer und Thomas Ettenberger sind Kandidaten für die Innenverteidigung, beide wären aber auch im Mittelfeld wichtig.

Gute Nachrichten gibt es von Pascal Sattelberger. Der torgefährliche Mittelfeldspieler kehrt in den Kader zurück. In der Offensive sind die Karlsfelder gut aufgestellt. Doch gegen den FCU, das torgefährlichste Team der Liga, wird vor allem das Defensivverhalten entscheidend sein. „Wir werden tiefer stehen und versuchen, die Räume eng zu machen“, sagt Jaschke.

Für die richtungsweisende Partie in Unterföhring sollten sich die Karlsfelder selbst motivieren können, im Fall einer Niederlage könnte es schon schwieriger werden. Der Rückstand auf die Aufstiegsrelegationsplätze würde auf neun Punkte anwachsen. Bei der Leistungsstärke des FCU und noch elf ausstehenden Spielen kaum noch aufzuholen. Nehmen die Karlsfelder mindestens einen Punkt mit, bleiben sie im Rennen um den Aufstieg. (Moritz Stalter)