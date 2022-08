TSV Eintracht Karlsfeld feiert dritten Sieg in Folge - teilweise zu neunt auf dem Feld

77. Minute in Landshut: Abdul Bangura erzielt den 2:1-Siegtreffer für die Karlsfelder Eintracht beim Spitzenreiter. © hab

Seit Saisonstart gibt es wieder Zeitstrafen im Amateurfußball. Die Landesliga-Kicker vom TSV Eintracht Karlsfeld haben im Spitzenspiel der Landesliga Südost ihre ersten Erfahrungen mit dem neuen Mittel der Schiedsrichter gemacht.

Karlsfeld - Und dies ausgerechnet im Spitzenspiel beim bis dato verlustpunktfreien Tabellenführer SpVgg Landshut. Weil die Karlsfelder nach dem 2:1 durch Abdul Bangura phasenweise mit nur neun Feldspielern ohne Gegentor geblieben sind, hielt der knappe Vorsprung bis Spielende.

Anschließend lobte Eintracht-Coach „Jay“ Alkan seine Mannschaft, aber auch den Gegner: „Es war ein gutes Spiel gegen eine sehr gute Mannschaft. Ich bin froh, dass wir drei Punkte mitgenommen haben.“

Das Topduell des fünften Spieltags hätte für die Karlsfelder nicht besser starten können. Torjäger Kubilay Celik war nach zwei Minuten zur Stelle, er brachte die Gäste mit seinem fünften Saisontor in Führung. Vorausgegangen ist ein mustergültiger Angriff der Gäste. „Die Landshuter haben gepresst, wir haben uns aber befreit und Kubi hat ihn nach einer Flanke reingemacht“, schildert Alkan das 1:0.

Bereits zum fünften Mal in Folge mussten die Gastgeber einem Rückstand hinterherlaufen. Karlsfeld hatte zwei weitere gute Möglichkeiten, ehe die Landshuter Comeback-Könige aufdrehten. Doch Eintracht-Schlussmann Dominik Krüger war vor der Halbzeitpause nicht zu bezwingen.

Kurz nach dem Seitenwechsel meldete sich die „Spiele“ zurück. Alexander Hagl erzielte durch einem von Jonas Eicher verursachten Foulelfmeter den Ausgleichstreffer (48.). „Den Strafstoß kann man schon geben“, sagte Alkan.

Landshut versuchte danach, vor heimischem Publikum den zweiten Treffer nachzulegen. So scheiterte Dejan Ignatic freistehend nach einer Flanke. Wenig später jubelten dann aber die Gäste. Abdul Bangura wurde nach einem Pass von Dominik Pöhlmann nicht attackiert, er nutzte den Raum und netzte zum 2:1 ein (77.). Landshut hatte noch genug Zeit für die erneute Antwort, für die Gäste wurde es in der Schlussphase noch einmal richtig eng.

Innerhalb weniger Minuten kassierten Torschütze Celik wegen Meckerns und der eingewechselte Christoph Traub nach einem Foul jeweils eine Zehn-Minuten-Strafe. Torhüter Krüger rückte nun in den Fokus, der Keeper war aber auf Posten. Da die Karlsfelder ihre Kontergelegenheiten nicht nutzten – Dominik Pöhlmann und Pascal Sattelberger brachten den Ball nicht im Kasten unter – blieb es spannend. Die Gäste retteten ihren knappen Vorsprung aber die Zeit und jubelten über den dritten Sieg in Serie, während Landshut im fünften Spiel der Saison erstmals nicht als Gewinner vom Feld ging.

„Das war wirklich ein gutes Spiel von beiden Mannschaften. Beide haben früh gepresst und wollten die Situationen spielerisch lösen, was auf dem Platz allerdings schwer war“, blickte Eintracht-Coach Alkan auf die intensiven 90 Minuten plus Nachspielzeit zurück. „Wir haben gegen einen starken Gegner gewonnen, der sicherlich vorne dabei bleiben wird. Unsere zehn Punkte nach fünf Spieltagen sind eine gute Ausbeute“, so Alkan weiter.

Am kommenden Freitag, 12. August, spielen die in der Tabelle auf Platz zwei vorgerückten Karlsfelder daheim gegen den SSV Eggenfelden. Bei einem Sieg winkt die Tabellenführung. (Moritz Stalter)

Stenogramm

SpVgg Landshut - TSV Eintracht Karlsfeld 1:2 (0:1)

SpVgg Landshut: Johannes Huber, Kevin Pino Tellez, Stefan Alschinger, Robin Justvan, Florentin Seferi, Dominik Past, David Löffler, Dejan Ignjatic, Marcus Plomer, Alexander Hagl, Lucas Biberger – Jannik Vom Hofe, Fabian Past, Yannick Justvan, Philip Müller, Fabian Gruber

TSV Eintracht Karlsfeld: Dominik Krüger, Ivan Ivanovic, Fitim Raqi, Lukas Paunert, Abdul Bangura, Leon Ritter, Dominik Schäffer, Jonas Eicher, Marco Schlittmeier, Kubilay Celik, Pascal Sattelberger – Dominik Pöhlmann, Christoph Traub, Osman Akbulut, Sebastian Schneyer

Zuschauer: 200

Tore: 0:1 (2.) – Kubilay Celik. 1:1 (48.) – Alexander Hagl (Elfmeter). 1:2 (77.) – Abdul Bangura.