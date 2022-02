TSV Eintracht Karlsfeld: Nach Kantersieg ab ins Trainingslager

Der TSV Eintracht Karlsfeld bereitet sich am Gardasee auf die neue Saison vor. © Schmiedel

Der TSV Eintracht Karlsfeld reist für den Feinschliff vor dem Ligaauftakt an den Gardasee. Davor wurde noch der FSV Pfaffenhofen im Testspiel bezwungen.

Karlsfeld – Kurz vor der Abfahrt ins Trainingslager haben die Landesliga-Kicker des TSV Eintracht Karlsfeld noch einmal getestet. Beim 5:0-Sieg gegen den FSV Pfaffenhofen hatte zunächst der Bezirksligist mehr Ballbesitz. „Wir waren passiv und haben versucht, die Räume eng zu machen“, sagte TSV-Trainer Jochen Jaschke.

Eine Viertelstunde schauten sich die Karlsfelder an, was der Gegner so alles kann – dann wurden die Hausherren mutiger. „Wir hatten viele junge Spieler im Aufgebot. Das war so geplant“, berichtete Jaschke.

TSV Eintracht Karlsfeld: Fünf Tore in der zweiten Halbzeit

Während sich Sebastian Schneyer, Peter Wuthe oder der 18-jährige Bastian Kirschner zeigen durften, legten einige der Stammspieler sowie die Akteure auf der Ersatzbank eine Fitnesseinheit ein.

Nach chancenarmen 45 Minuten wechselte Jaschke in der Pause viermal. Unter den frischen Spielern war Ivan Ivanovic, der nach einer Stunde mit dem 1:0 den Startschuss für eine torreiche Schlussphase gab. Florian Schrattenecker (75.), Bastian Kirschner (80.) sowie Tim Duchale mit einem Doppelpack (81./88.) schraubten das Ergebnis in die Höhe. „Wir haben uns belohnt, auch wenn das Ergebnis zu hoch ausgefallen ist. Es war ein guter Abschluss vor dem Trainingslager“, sagte Jaschke.

Am Donnerstag fuhren die Karlsfelder an den Gardasee. In Riva bereiten sie sich bis Sonntag bei milderen Temperaturen vor. „38 Leute sind dabei, darunter rund 30 Spieler“, berichtete Jaschke. Eine Woche später steht dann der Ligaauftakt gegen den SB DJK Rosenheim auf dem Plan. (Moritz Stalter)

Stenogramm

TSV E. Karlsfeld - FSV Pfaffenhofen 5:0

Karlsfeld: Dominik Krüger, Bastian Kirschner, Markus Huber, Tim Duchale, Thomas Ettenberger, Jonas Eicher, Sebastian Schneyer, Lukas Regman, Florian Schrattenecker, Lorenzo Kehl, Peter Wuthe – Ivan Ivanovic, Abdul Bangura, Simon Huber, Dominik Schäffer.

Tore: 1:0 (60.) - Ivan Ivanovic, 2:0 (75.) - Florian Schrattenecker, 3:0 (80.) - Bastian Kirschner, 4:0 (81.) - Tim Duchale, 5:0 (88.) - Tim Duchale.