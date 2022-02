„Jetzt ist Family-Time“ - Erfolgsduo Jaschke/Stangl hört im Sommer beim TSV Eintracht Karlsfeld auf

Von: Korbinian Kothny

Sebastian Stangl (li.) und Jochen Jaschke (re.) hören im Sommer als Trainer beim TSV Eintracht Karlsfeld auf. © Oliver Rabuser

Jochen Jaschke und Sebastian Stangl hören zum Saisonende als Trainer beimTSV Eintracht Karlsfeld auf. Das Duo könnte sich mit dem Bayernliga-Aufstieg verabschieden.

Karlsferld - Bittere Nachricht für den TSV Eintracht Karlsfeld. Wie der Landesligist auf seiner Facebookseite bekannt gab, beenden Jochen Jaschke und Sebastian Stangl im Sommer ihre Tätigkeit als Trainer-Duo. Stangl hatte bereits im Januar verraten, dass „beide über eine Auszeit nachdenken“. Zu dieser hat sich das Duo jetzt entschlossen.

In der laufenden Saison steht die Eintracht aus Karlsfeld auf dem vierten Tabellenplatz der Landesliga Südost, mit nur drei Punkten Rückstand auf den Aufstiegsrelegationsrang. Der Aufstieg in die Bayernliga wäre der größte Erfolg der Vereinsgeschichte. In der wegen Corona abgebrochenen Spielzeit 2019/21 verpassten die Karlsfelder den Aufstieg nur knapp aufgrund der Quotientenregel. Die Eintracht stand über nahezu die komplette Spielzeit auf dem ersten Tabellenplatz, musste aber noch den VfB Hallbergmoos vorbeiziehen lassen, da die Mannschaft von Gedi Sugzda zum Zeitpunkt des Abbruches weniger Spiele absolviert hatte.

TSV Eintracht Karlsfeld: Vom Bezirksliga-Aufsteiger zum Bayernliga-Anwärter

Wenn das Duo Jaschke/Stangl Ende Juni aufhört, standen die beiden fünf Jahre an der Seitenlinie in Karlsfeld. „Wir haben in Rücksprache mit der Vereinsführung entschieden, dass im Sommer ein guter Zeitpunkt zum Aufhören ist. Wir haben beide zwei Kinder und befinden uns derzeit in der Hausbauphase. Deswegen haben wir uns dazu entschlossen, eine Pause einzulegen. Jetzt ist erstmal Family-Zeit“, erklärt Stangl im Gespräch mit Fussball Vorort/FuPa Oberbayern. Für den Abschied haben allein persönliche Beweggründe gesprochen, erklärt der 38-Jährige: „Karlsfeld ist eine Top-Adresse. Wenn wir weiter gemacht hätten, hätten wir bestimmt weiterhin Spaß mit der Mannschaft gehabt. Der Verein steht mit seinen Strukturen sehr gut da. Der Nachfolger kann sich freuen“.

Bereits in ihrer ersten Spielzeit gelang dem Duo der sofortige Wiederaufstieg mit der Eintracht in die Landesliga. Karlsfeld war in der Saison zuvor in die Bezirksliga abgestiegen. In den folgenden Spielzeiten etablierten die beiden ihre Mannschaft in der Landesliga und entwickelten sie zum Aufstiegskandidaten. „Die Relegation zum Ende der Zeit in Karlsfeld wäre nochmal ein Highlight“, gibt Stangl die Zielrichtung für das letzte halbe Jahr vor.

„In der kommenden Saison werden wir aber beide definitiv nicht an der Seitenlinie stehen.“

Jaschke und Stangl starteten ihre Trainerlaufbahn beim SV Günding, den sie in ihrer ersten Saison in die Bezirksliga führten. In der zweiten Saison kam es zum direkten Wiederabstieg in die Kreisliga. Das Duo verabschiedete sich daraufhin nach Karlsfeld. Ob die beiden auch in der Zukunft als Tandem agieren, lässt Stangl offen: „Wir haben uns noch nicht darüber unterhalten, ob wir in Zukunft wieder zusammen arbeiten oder etwas Separates machen werden. Das hängt auch von unseren zeitlichen und örtlichen Rahmenbedingungen ab. Wir werden beide Richtung Pilsensee/Ammersee ziehen. Das Gute ist aber, dass wir uns persönlich sehr nah stehen und das kein Problem sein wird. In der kommenden Saison werden wir aber beide definitiv nicht an der Seitenlinie stehen“.

Für den TSV Eintracht Karlsfeld ist der Abgang des Erfolgduos ein herber Schlag. Der Klub gibt auf seiner Facebook-Seite bekannt, „sich erstmal kurz schütteln und die Entscheidung sacken lassen zu müssen“. Gleichzeitig will man dem Duo „den Abschied so schwer wie möglich, so schön wie möglich und so erfolgreich wie möglich machen“. Am besten würde ihnen das mit dem Aufstieg in die Bayernliga gelingen. (kk)