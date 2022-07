TSV Eintracht Karlsfeld geht bei Generalprobe die Luft aus

Zu viel Platz lassen in dieser Szene die Kauferinger Spieler dem Gastgeber aus Karlsfeld (im Bild Furkan Ocaktan). Foto: hab © hab

In seinem letzten Test vor dem Landesliga-Start in die Saison 2022/23 hat der TSV Eintracht Karlsfeld gegen den Landesliga-Aufsteiger VfL Kaufering ein 2:2 erreicht.

Karlsfeld - In der ersten Halbzeit setzten die Karlsfelder immer wieder Akzente in der Offensive. Co-Spielertrainer Niki Schäffer, der sich das Duell zunächst von der Seitenlinie anschaute, war zufrieden. „Die Laufwege haben gestimmt, und auch das Umschaltspiel in der Defensive war am Anfang gut“, so der 31-Jährige.

Die Karlsfelder Führung durch Christoph Traub in der 29. Minute ging in Ordnung. Der zweite Treffer war dann ganz nach dem Geschmack Schäffers: Pass aus der Innenverteidigung, der Stürmer kommt entgegen und lässt prallen, Steckpass in die Schnittstelle. Simon Huber startet durch und stellt auf 2:0 (42.). „Das ist das, was wir sehen wollten“, sagte Schäffer nach dem Spiel. Die Kauferinger erwiesen sich aber als schwieriger Gegner. Wolfgang Baumann erzielte kurz vor der Pause den 1:2-Anschlusstreffer (45.).

Die Eintracht startete mit vier neuen Spielern in den zweiten Durchgang. Trotz der Wechsel wurden die Beine bei den Hausherren immer schwerer – und dies nutzten die Kauferinger aus. Max Neuhaus erzielte nach einer Stunde den 2:2-Ausgleichstreffer.

Trotz weiterer vier Wechsel, unter anderem kam Schäffer auf das Feld, fehlte der Eintracht in der Schlussphase die Kraft für eine Tempoerhöhung. So endete die Generalprobe mit einem 2:2-Unentschieden.

„Vor allem in der ersten Halbzeit haben wir gut gespielt. Da haben die Laufwege gestimmt“, so Schäffer, der mit einem positiven Gefühl in die letzte Trainingswoche vor dem Punktspielstart geht.

Am kommenden Samstag, 16. Juli, wird es dann ernst: Um 16 Uhr gastiert die Eintracht bei den Sportfreunden Schwaig, dem Tabellendritten der abgelaufenen Saison 2021/2022. (Moritz Stalter)

Stenogramm

TSV Eintracht Karlsfeld - VfL Kaufering 2:2 (2:1)

TSV Eintracht Karlsfeld: Fabian Müske, Ivan Ivanovic, Lukas Paunert, Simon Huber, Leon Ritter, Thomas Ettenberger, Jonas Eicher, Florian Jörg Schrattenecker, Sebastian Schneyer, Christoph Traub, Kubilay Celik – Fabio Di Salvo, Peter Wuthe, Fitim Raqi, Abdul Bangura, Nicolas Frank, Dominik Schäffer, Osman Akbulut, Furkan Ocaktan.

Tore: 1:0 (29.) - Christoph Traub, 2:0 (42.) - Simon Huber, 2:1 (45.) - Wolfgang Baumann, 2:2 (60.) - Max Neuhaus.