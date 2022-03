Beendet ein Dreier die Remis-Serie des TSV Eintracht Karlsfeld?

Wohin fliegt die Eintracht? Die Karlsfelder (im Bild Jonas Eicher) wollen am heutigen Donnerstag endlich den ersten Dreier in einem Pflichtspiel 2022 einfahren. © HAB

Nach zuletzt vier Remis in Folge will der TSV Eintracht Karlsfeld endlich wieder siegen. Am Donnerstagabend kommt es zum Spiel gegen den Kirchheimer SC.

Karlsfeld – Serien können im Sport ein Indikator dafür sein, ob ein Team einen Lauf hat oder schwächelt. Doch nicht immer sind sie aussagekräftig. Ein Paradebeispiel dafür ist Eintracht Karlsfeld. Der Tabellenvierte der Landesliga Südost ist nach Grünwald und neben Brunnthal am längsten ungeschlagen, andererseits holten nur fünf Konkurrenten in vergangenen vier Einsätzen weniger Punkte als die Karlsfelder.

TSV Eintracht Karlsfeld: Zuletzt drei 3:3-Unentschieden in Serie

Am heutigen Donnerstag (20 Uhr) will die Eintracht im Heimspiel gegen den Kirchheimer SC endlich jubeln. Es wäre der erste Pflichtspielsieg im Kalenderjahr 2022 – nach einer Niederlage und zuletzt vier Remis in Folge. Der Karlsfelder Trainer Sebastian Stangl hat keine Lust mehr auf Punkteteilungen – und vor allem nicht auf das neue „Lieblingsergebnis“ seiner Mannschaft. „Noch ein 3:3 wollen wir definitiv nicht“, sagt Stangl nach zuletzt drei 3:3-Unentschieden in Serie.

Seine Mannschaft hat den Anschluss an die Top-3 verloren. Stangls besorgter Blick gilt der Defensive. Insgesamt 13 Gegentore seit der Winterpause sind zu viel für einen Aufstiegskandidaten. „Wir müssen wieder zu defensiver Stärke und Struktur kommen. Beides hat uns zuletzt gefehlt und viele Punkte gekostet“, so Stangl.

„Die Verletztenmisere zieht sich leider durch diese Saison“

Seit Saisonbeginn kämpfen die Karlsfelder mit Ausfällen in der Defensive. Lukas Paunert hat sich im Juni das Kreuzband gerissen, Robert Zott zog sich im November die gleiche schwere Verletzung zu. Markus Huber (Schulter) hat ebenfalls Probleme wie Kilian Cuni, der sich nach seiner Krankheit immerhin wieder im Training befindet. Dafür ist die Spielzeit für Marko Juric beendet. Er hat sich gegen Brunnthal einen Bänderriss zugezogen. „Die Verletztenmisere zieht sich leider durch diese Saison“, sagt Stangl. In der Hinrunde konnten die Karlsfelder ihre Ausfälle noch kompensieren. Platz zwei mit der zweitbesten Defensive waren das Resultat.

TSV Eintracht Karlsfeld mit Defensivproblemen in der Rückrunde

Doch mittlerweile kosten die permanenten Umstellungen Stabilität – und damit Punkte. Die Resultate legen dies offen: Nur Kastl holte in der Rückrunde weniger Punkte als Karlsfeld, die so stabile Defensive kassierte in der zweiten Saisonhälfte die drittmeisten Gegentore. Was Stangl dennoch Hoffnung macht: Die Karlsfelder holten ihre Punkte in den vergangenen Wochen gegen Teams, die zu den besten Mannschaften der Liga gehören (Unterföhring, Freising), oder momentan sehr erfolgreich sind (Grünwald, Brunnthal). Übrigens: Sowohl Grünwald, seit sechs Spielen ungeschlagen, als auch Brunnthal (seit vier Partien) gaben während ihrer Serie nur gegen die Karlsfelder Punkte ab.

Gegen Kirchheim wollen die Karlsfelder mal wieder dreifach punkten. So wie im Hinspiel: Beim 3:2-Erfolg glänzte Leon Ritter mit einem Hattrick. Stangl rechnet erneut mit einem engen Duell. „Kirchheims Spielweise kennt man mittlerweile. Sie sind lauf- und zweikampfstark. Und damit werden sie uns vor eine große Herausforderung stellen“, sagt Stangl. Wenn der TSV die Intensität annimmt und die Defensive stabilisiert, kann er sicherlich auf die Siegerstraße zurückkehren. (Moritz Stalter)