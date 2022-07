TSV Eintracht Karlsfeld: Rückkehrer Celik hilft erstmal bis zur Winterpause

Teilen

Der TSV Eintracht Karlsfeld ist bislang makellos in der Vorbereitung. © Christian Riedel

Der TSV Eintracht Karlsfeld hat auch den zweiten Test in der laufenden Sommervorbereitung bestanden. Im Landesliga-Duell gegen den SC Oberweikertshofen setzten sich die Karlsfelder mit 2:1 durch.

Karlsfeld - Die Urlaubsphase sorgte für ein verändertes Gesicht beim TSV, der von Florian Beutlhauser gecoacht wurde. Der 31-Jährige, eigentlich für die zweite Mannschaft zuständig, vertrat Trainer Jay Alkan und Co-Spielertrainer Dominik Schäffer, die beide im Urlaub sind.

„Als Jay bei uns unterschrieben hat, war der Urlaub schon gebucht. Flo ist aber ein hervorragender Ersatz“, sagte Michael Lang, der Abteilungsleiter der Eintracht-Kicker.

Beutlhauser stand dennoch in Kontakt mit Alkan. „Jay hat gesagt, wer von Anfang an spielt und wann wer eingewechselt wird“, berichtete der „Interimstrainer“. Und weiter: „Ich habe dann während des Spiels von außen korrigiert.“

In der ersten Halbzeit musste der Alkan-Vertreter häufiger eingreifen, denn die Karlsfelder erlaubten sich in der hektischen Partie viele Ballverluste. Da auch die Gäste aus Oberweikertshofen nicht fehlerfrei spielten, war vor den Toren einiges los. „Es hätte zur Halbzeit 2:2 stehen können“, so Langs Einschätzung. Der einzige Treffer gelang aber Eintracht-Stürmer Leon Ritter kurz vor dem Pausenpfiff.

Dann begann auf beiden Seiten das große Wechselspiel. Oberweikerthsofens Trainer Dominik Sammer brachte zehn frische Leute, während die Karlsfelder sechsmal tauschten. Unter anderem kam Kubilay Celik aufs Feld. Der war im Sommer 2021 vom TSV in die Bayernliga zum VfR Garching gewechselt, dort aber nicht glücklich geworden. „Kubi war nie weg. Wenn er Zeit hatte, hat er sich bei unseren Spielen oder Festen blicken lassen“, sagte Lang. Dann fügte er an: „Er hilft uns erstmal bis zur Winterpause. Dann hat er eine höherklassige Option. Es ist aber auch möglich, dass er bleibt.“

Leon Ritters zweiter Treffer fiel nach einer Seitenverlagerung mit anschließender Flanke (51.). Oberweikertshofen verkürzte in der 64. Minute durch Yenal Strauß, weitere Tore fielen aber nicht. stm