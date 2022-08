Kubi brennt schon wieder auf seinen Einsatz: Karlsfeld-Trickser will gegen Wasserburg spielen

Brach im Spiel gegen Eggenfelden zusammen, ist aber wieder auf dem Damm: Kubilay Celik. Foto: Archiv © Archiv

Gute Nachrichten gibt es bereits vor dem Anstoß der Landesliga-Partie des TSV Eintracht Karlsfeld beim TSV 1880 Wasserburg: Eintracht-Topscorer Kubilay Celik, der am vergangenen Spieltag zusammengebrochen war, ist wohlauf.

Karlsfeld – Der fünffache Torschütze könnte am heutigen Samstag (14 Uhr) im Gastspiel beim Bayernliga-Absteiger TSV Wasserburg wieder auflaufen.

„Es ist geplant, dass er spielt“, sagt Trainer „Jay“ Alkan.

Der Karlsfelder Coach geht sensibel mit der Situation um, obwohl bei den Untersuchungen im Krankenhaus keine Auffälligkeiten bei Celik gefunden wurden. „Kubis Herz ist in Ordnung, die Blutwerte sind auch okay“, berichtet Alkan.

Und Celik brennt auf seinen nächsten Einsatz. Der Trickser wollte bereits im Sparkassenpokalspiel unter der Woche – die Eintracht gewann 8:0 in Petershausen – mitspielen, doch Alkan schonte ihn. Über die Entwicklung freut er sich dennoch riesig: „Unsere Mannschaft war natürlich sehr besorgt. Als ihnen Kubi dann im Minutentakt Infos aus dem Krankenhaus geschickt hat, waren sie erst mal beruhigt.“ Und so war die 0:1-Niederlage gegen Eggenfelden verschmerzbar.

Die am zurückliegenden Wochenende verlorenen Punkte wollen sich die Karlsfelder in Wasserburg zurückholen. Allerdings erwartet die Eintracht mit dem Ex-Bayernligisten eine knifflige Aufgabe. „Ich kenne sie aus meiner Zeit bei Dachau 65. Vor allem in Wasserburg ist es immer schwer. Das Stadion ist ein Hexenkessel“, weiß Alkan. Seine Spieler müssen in der hitzigen Atmosphäre einen kühlen Kopf bewahren. Die spielerische Klasse der vergangenen Jahre hat Wasserburg allerdings nicht mehr.

Die Zeit der Haas-Brüder ist vorbei. Ex-Profi Leonhard sowie Kapitän Matthias waren die führenden Figuren bei der Serie von fünf Aufstiegen in Folge. Auch im ersten Bayernliga-Jahr glänzten die Wasserburger mit Platz drei. Ohne das Brüder-Duo Haas stieg Wasserburg im darauffolgenden Jahr ab. Vor allem Matthias Haas und dessen gefährliche Standards fehlten dem Team. So sehr, dass sich die lokale Presse kürzlich nach dem direkt versenkten Freistoß von Leon Simeth in Freising sofort an Haas erinnerte und vom ersten direkt verwandelten Freistoßtreffer seit dessen Karriereende und dem Ende einer „schier endlosen Durststrecke“ schrieb.

Doch der Erfolg von einst ist nicht zurückgekehrt. Mit zwei Siegen, zwei Unentschieden und zwei Niederlagen steht Wasserburg im Tabellenmittelfeld auf Platz zehn – drei Plätze und zwei Punkte hinter der Eintracht.

Karlsfelds Trainer Alkan kann wieder auf Christoph Traub und Thomas Ettenberger setzen. Fabian Schäffer musste wegen einer Krankheit mit dem Training aussetzen, sein Einsatz ist fraglich. Auch Michael Dietl steht auf der Kippe. „Sonst sind wir gut besetzt. Wir können nicht alle Spieler mitnehmen. Es wird Härtefälle geben“, kündigt Alkan an. (stm)