TSV Eintracht Karlsfeld: Komplett gebrauchter Tag für Lukas Regmann

Luftduell mit Folgen: Karlsfelds Lukas Regman unterlief beim Zweikampf mit einem Rosenheimer Spieler ein Eigentor. © hab

Der TSV Eintracht Karlsfeld muss zu Hause eine bittere 1:2-Niederlage gegen den SB DJK Rosenheim einstecken. Am Freitag geht es zum Spitzenspiel nach Unterföhring.

Karlsfeld - Die Freude über den 1:1-Ausgleichstreffer war noch spürbar, die Euphorie ins Lager des TSV Eintracht Karlsfeld zurückgekehrt, als die Gäste vom SB DJK Rosenheim zum zweiten Mal jubeln durfte. Immer, wenn das Pendel in Richtung des Tabellenvierten auszuschlagen schien, setzte Rosenheim einen Wirkungstreffer – oder die Karlsfelder schadeten sich selbst. Es ist nicht der Tag des TSV Eintracht gewesen, der mit einer 1:2-Niederlage und großer Enttäuschung aus der Winterpause startete.

Den ersten Rückschlag gab es schon nach wenigen Sekunden. Die Rosenheimer chippten einen Freistoß über die Mauer, den folgenden Querpass drückte Jannik Vieregg zum 1:0 für den Sportbund über die Linie. „Das war ein Dämpfer. Aber wir hatten eine optimale Besetzung auf dem Feld und waren in allen Mannschaftsteilen top aufgestellt. Und wir hatten ja noch viel Zeit“, blickt Sebastian Stangl, der Trainer der Karlsfelder, zurück. Zunächst aber hatte sein Team Probleme mit dem Gegner, der bissig in den Zweikämpfen war und aggressiv ins Pressing ging. Nach und nach fand der TSV jedoch besser ins Spiel.

TSV Eintracht Karlsfeld: Regmann erzielt Eigentor

„Wir haben uns geschüttelt und dann das Spiel kontrolliert“, sagte Stangl. Fitim Raqi und Michael Dietl hatten gute Chancen auf den Ausgleichstreffer, auf den musste der Tabellenvierte aber bis in die 34. Minute warten. Nachdem Leon Ritter frei vor dem Tor der Gäste von Schlussmann Mihajlo Markovic gefoult worden war erzielte Raqi per Foulelfmeter das 1:1.

„Wenn du einem Rückstand hinterherläufst und dann den Ausgleich machst, musst du die nächsten zehn Minuten überstehen“, weiß ein erfahrener Übungsleiter wie Stangl. Diese Minuten wurden allerdings ereignisreicher, als es sich der Eintracht-Trainer erhofft hatte. Die Heimelf brachte keine Ruhe in ihr Spiel, sondern erlaubte sich in der 39. Minute einen Ballverlust. Die Gäste schalteten schnell. Den ersten Schuss konnte TSV-Keeper Fabian Müske abwehren, dann beförderte Pechvogel Lukas Regman den Ball im Duell mit einem Rosenheimer über die Linie des Karlsfelder Tores (1:2).

Karlsfeld musste wieder einem Rückstand hinterherlaufen, noch vor der Halbzeitpause bekam das Duell aber Futter für eine erneute Wendung. SBR-Spieler Jannik Schleelein ging übermotiviert in einen Zweikampf mit Jonas Eicher – er fällte den Karlsfelder. Schleelein sah für sein hartes Foul die Rote Karte, für Eicher ging die Partie weiter. „Wir wussten, dass die Rosenheimer in der Halbzeit tiefer stehen würden und dass wir noch mehr investieren müssen“, sagte Stangl.

TSV Eintracht Karlsfeld: Spitzenspiel gegen Unterföhring wartet

Nach dem Seitenwechsel drängten die Karlsfelder auf die Wende. Sie starteten motiviert, patzten dann aber erneut. Der schnelle Eicher hatte einen Konter der Gäste schon abgelaufen, es kam aber zum Missverständnis mit dem herbeigeeilten Regman. Dieser wollte den Schaden verhinderten und foulte den Rosenheimer kurz vor der Strafraumgrenze. Kein Elfer, immerhin, aber Rot wegen der Notbremse für Regman (51.). „Wir haben unseren Vorteil selbst eliminiert“, kommentierte Stangl die Szene.

Karlsfeld steht nicht ohne Grund weit vorne in der Tabelle. Eigentlich besitzt der Tabellenvierte die Qualität, einen Gegner wie Rosenheim zu schlagen. Im ersten Punktspiel des Jahres 2022 passte aber einiges noch nicht. „Wir hatten in der Defensive keine Struktur und vorne waren wir zu abschlussschwach“, bemängelte Stangl. Auch deshalb war die Partie in der Folge komplett offen. Beide Teams hatten teils sehr gute Chancen, am Spielstand änderte sich aber nichts mehr.

Für Karlsfeld endete der Auftakt mit einer Enttäuschung. Der Sprung auf Platz drei wäre durch die Niederlage der Sportfreunde Schwaig möglich gewesen, stattdessen wuchs der Rückstand auf den Aufstiegsrelegationsplatz (FC Unterföhring) auf sechs Punkte an. „Wir müssen uns schnell aufrappeln, denn die nächsten Gegner werden deutlich schwerer“, so Stangl. Am kommenden Freitag geht es zum Topduell nach Unterföhring. (Moritz Stalter)

Stenogramm

TSV Eintracht Karlsfeld - SB DJK Rosenheim 1:2 (1:2)

TSV Eintracht Karlsfeld: Fabian Müske, Dominik Pöhlmann, Fabian Schäffer, Fitim Raqi, Michael Dietl, Marko Juric, Leon Ritter, Thomas Ettenberger, Dominik Schäffer, Jonas Eicher, Lukas Regman – Ivan Ivanovic, Tim Duchale, Sebastian Schneyer, Florian Jörg Schrattenecker

SB DJK Rosenheim: Mihajlo Markovic, Lukas Ugolini, Georg Hanslmayer, Dominik Brich, Güven Tuncali, Omer Jahic, Dominik Reichmacher, Jannik Schleelein, Janik Vieregg, Marco Oberberger, Fikret Jahic – Edon Xhelili, Marinus Bachleitner, Lukas Starringer, Benedikt Mittermayr

Zuschauer: 53

Rote Karten: Jannik Schleelein (45.), Lukas Regman (51.)

Tore: 0:1 (1.) – Janik Vieregg. 1:1 (34.) – Fitim Raqi (Elfmeter). 1:2 (39.) – Eigentor.