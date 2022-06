„Philosophie von Jogi und Sebi weitertragen“: Alkan und Schäffer übernehmen bei Eintracht Karlsfeld

Teilen

Übernimmt beim TSV Eintracht Karlsfeld: Ugur „Jay“ Alkan trainiert den Landesligisten in der kommenden Saison. © RO

Der TSV Eintracht Karlsfeld hat ein Trainergespann für die kommende Saison gefunden. Ugur Alkan wird Chaftrainer, Dominik Schäffer spielender Co-Trainer.

Karlsfeld – Warum in die Ferne schweifen, wenn das Gute liegt so nah? Vielleicht hatte die Führungsriege des TSV Eintracht Karlsfeld dieses Sprichwort im Kopf, als sie über die Nachfolge des Trainerduos Jochen Jaschke und Sebastian Stangl diskutierten. Der Neue ist jedenfalls ein Karlsfelder: Ugur „Jay“ Alkan, in den vergangenen Jahren Fußball-Abteilungsleiter beim Bayernligisten TSV Dachau 1865, wird ab der kommenden Saison den Landesligisten trainieren – zusammen mit Co-Spielertrainer Dominik Schäffer.

„Jay wohnt schräg gegenüber von mir. Irgendwann habe ich ihn angesprochen“, erzählt Robin Kömmling, der sportliche Leiter der Eintracht. Als Alkan im Februar ankündigte, nach der Saison von seinem Amt bei 1865 zurückzutreten, war die Bahn frei für eine neue Herausforderung. „Ich hatte im Hinterkopf, wieder als Trainer zu arbeiten“, berichtet Alkan. Und Kömmling ist mehr als zufrieden mit dem Nachfolger der Erfolgstrainer Jaschke und Stangl: „Jay kennt die Leute im Verein und große Teile der Mannschaft. Das passt menschlich perfekt.“

TSV Eintracht Karlsfeld: Alkan wollte wieder als Trainer arbeiten

Alkan, der ehemalige Landesliga-Kicker des FC Pipinsried und SC Fürstenfeldbruck, coachte im Seniorenbereich Petershausen und Markt Indersdorf. Mit Petershausen war er 2011 in die Kreisliga aufgestiegen. „Dieses Gefühl macht süchtig“, so der 39-jährige Alkan. „Ich habe wieder den Reiz gespürt, als Trainer arbeiten zu wollen. Das mit Karlsfeld hat perfekt reingepasst.“

Alkan hat mitbekommen, welche Entwicklung die Eintracht in den vergangenen Jahren genommen hat. Nach Jahren in der Bezirksliga ist der TSV in der Spitzengruppe der Landesliga Südost angekommen. „Ich habe als sportlicher Leiter von Dachau 65 natürlich verfolgt, was im Umkreis passiert“, so Alkan. Er geht die neue Aufgabe motiviert an: „Ich freue mich, mit den jungen Leuten und den erfahrenen Jungs zusammenzuarbeiten.“ Jungs wie Fitim Raqi, Marko Juric, Thomas Ettenberger und die Schäffer-Brüder Fabian und Dominik.

TSV Eintracht Karlsfeld: Niki Schäffer wird spielender Co-Trainer

„Die Schäffers kenne ich ewig. Wir verstehen uns super“, sagt Alkan. Kein Zufall also, dass der 31-jährige Dominik Schäffer sein Co-Spielertrainer wird. Der jüngere der beiden Schäffers spielte vor seiner Rückkehr zur Eintracht sechs Jahre beim TSV 1865 Dachau und war dort sogar Kapitän. „Ich schätze Niki sehr“, sagt Alkan über seinen verlängerten Arm auf dem Feld.

Wird Assistent bei der Eintracht: Niki Schäffer. © RO

Für Schäffer ist der Trainerposten Neuland. „Niki hat schon länger mit dem Gedanken gespielt. Es war dann schnell klar, dass er und Jay das zusammen machen wollen“, so Kömmling. Und weiter: „Beide wollen die Philosophie von Jogi und Sebi weitertragen.“ Eine schwierige Aufgabe, weiß Alkan. „Jogi und Sebi haben das überragend gemacht“, so der neue Coach.