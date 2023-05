Eintracht Karlsfeld muss gewinnen – Sattelberger kehrt aus den USA zurück

„Das ist ein Lichtblick“

Von Moritz Stalter

Um seine Minimalchance auf den Aufstieg in die Bayernliga zu wahren, muss der TSV Eintracht Karlsfeld am heutigen Freitag (19.30 Uhr) beim FC Unterföhring gewinnen.

Karlsfeld – Für den Gegner ist die Situation nahezu identisch, weil Andreas Faber den Club in die Erfolgsspur zurückgebracht hat. Unterföhring hat vier seiner letzten fünf Spiele gewonnen und ist bis auf einen Punkt an Karlsfeld herangerückt – weil Faber – erst seit Winter im Amt – einen guten Job macht.

In den zehn Spielen unter Faber holten die Unterföhringer 20 Punkte. Dies beflügelte den Coach offenbar so sehr, dass er seit Ende April wieder regelmäßig die Schuhe schnürte – obwohl dies eigentlich nicht geplant war. Faber und Unterföhring – das passt.

„Unterföhring und wir brauchen eigentlich einen Sieg“, sagt Eintracht-Trainer Jay Alkan. Er will sein Team aber nicht unter Druck setzen. Im Gegenteil: „Seit April war die Saison sehr anstrengend. Jetzt wollen wir sie einfach nur gut zu Ende bringen.“ Obwohl der Aufstieg noch möglich wäre, nimmt Alkan das Wort nicht mehr in den Mund. Er weiß, dass seine Mannschaft unter der hohen Belastung mit mehreren Englischen Wochen gelitten hat und eigentlich reif für eine Pause wäre. Zuletzt häuften sich die Verletzungen. In Unterföhring müssen unter anderem Thomas Ettenberger und Dominik Pöhlmann aussetzen. Dafür geht es bei Jonas Eicher wieder.

Außerdem gibt es zwei Rückkehrer: Osman Akbulut hat die Rotsperre nach seiner Tätlichkeit abgebrummt und ist laut Alkan geläutert: „Ich bin mir sicher, dass ihm dies in seinem Leben nicht mehr passieren wird. Er war selbst erschrocken von sich.“ Mit Akbulut hat Alkan eine Option mehr für die Innenverteidigung. Und dann wäre da noch Pascal Sattelberger. Der Offensivspieler mit dem feinen Fuß verabschiedete sich früh in der Saison wegen seines Studiums in die USA. Er landete am gestrigen Donnerstag, wird bis Anfang der nächsten Saison in Karlsfeld bleiben und bis dahin für die Eintracht auflaufen. „Das ist ein Lichtblick“, sagt Alkan. (stm)