TSV Eintracht Karlsfeld will nach zwei Pleiten ohne eigenen Treffer zurück in die Erfolgsspur

Teilen

Fällt heute gegen Pullach wegen einer Kopfverletzung aus: Ivan Ivanovic (links). © hab

Vor zwei Wochen sah es so aus, als wären die Landesliga-Kicker des TSV Eintracht Karlsfeld auf einem guten Weg. Doch auf zwei Siege folgten zwei Niederlagen – ohne eigenen Treffer.

Karlsfeld – „Wir haben uns wenige Chancen herausgespielt und das letzte Drittel nicht gut erspielt“, sagt Co-Spielertrainer Dominik Schäffer. Soll die torlose Zeit im Heimspiel am heutigen Freitag (20 Uhr) gegen den SV Pullach enden, muss sich die Eintracht steigern.

Am vergangenen Spieltag ließen die Karlsfelder in Wasserburg vieles vermissen, was sie an guten Tagen auszeichnet. Das Resultat war eine 0:3-Niederlage. „Die Laufbereitschaft hat gefehlt“, so Schäffer: „Und der Gegner war gut auf uns eingestellt.“ Auf den Einsatz haben die TSV-Spieler direkten Einfluss. Auf alles, was den Gegner betrifft, freilich nicht.

Pullach um Spielertrainer Fabian Lamotte dürfte der Eintracht das Leben schwermachen. Der Bayernliga-Absteiger fremdelt zwar noch mit der Landesliga Südwest und ist seit mittlerweile vier Spielen sieglos, doch Schäffer weiß um die Qualitäten des Gegners: „Sie sind individuell stark. Ich erwartete einen unangenehmen Gegner.“ Nicht zuletzt hat dies mit der Erfahrung Lamottes zu tun, der in den vergangenen sechs Spielzeiten den TSV Dachau 1865 trainiert hatte.

Schäffer kennt den neuen SVP-Coach aus der gemeinsamen Zeit in Dachau. Der Karlsfelder Co-Spielertrainer wechselte wie Lamotte 2015 zu 1865 und gehörte unter dem ehemaligen Profi zum Stammpersonal, ehe er 2021 nach Karlsfeld zurückkehrte. An die Dachauer Jahre unter Lamotte denkt er gerne zurück. „Ich freue mich auf ihn“, sagt Schäffer. Und weiter: „Nach dem Spiel wird es sicherlich ein Bierchen geben – falls er Bock hat.“

Doch erst einmal stehen 90 Minuten Fußball auf dem Programm. Die Karlsfelder wollen ihren Negativtrend stoppen und nach den Niederlagen gegen Eggenfelden (0:1) und am vergangenen Wochenende in Wasserburg wieder punkten. Und gegen das Ende einer weiteren Serie hätte der TSV ebenfalls nichts: verletzungsbedingte Auswechslungen. Gegen Eggenfelden hatte Kubilay Celik vom Platz gemusst. Der beste Karlsfelder Torschütze dieser Saison konnte in Wasserburg bereits wieder mitwirken, doch dort erwischte es Ivan Ivanovic.

Der Verteidiger trug aus einem Kopfballduell eine Platzwunde davon. Er wurde zunächst minutenlang auf dem Platz behandelt und dann ins Krankenhaus abtransportiert. „Ivan musste genäht werden. Wir haben im Krankenhaus eine halbe Stunde auf ihn gewartet und ihn dann wieder mit nach Karlsfeld genommen“, berichtet Schäffer. Ivanovic geht es besser, an Fußball ist in den nächsten zwei Wochen aber nicht zu denken.

Dafür werden zwei Spieler für ihre starke Leistung in der zweiten Mannschaft belohnt: Florian Schrattenecker und Peter Wuthe gehörten zu den Sieggaranten beim 4:2-Erfolg der Reserve in Allach. Schrattenecker erzielte zwei Tore und bereitete einen Treffer vor. „Flo ist einer, der dort raus sticht“, sagte Schäffer. Ob Schrattenecker gegen Pullach direkt in die Startelf rotiert, ließ er offen. Offen ist auch, ob Schäffer nach der Partie mit Lamotte anstößt. Der Karlsfelder wird zumindest alles dafür tun, dass ihm das Getränk besser schmeckt, als seinem Trainerkontrahenten. (Moritz Stalter)