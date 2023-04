TSV Eintracht Karlsfeld: Woche der Wahrheit geht weiter – „schwierigstes Spiel der Saison“

Teilen

Der Fußball-Landesligist TSV Eintracht Karlsfeld befindet sich in den Wochen der Wahrheit. Nur drei Tage nach dem 3:0-Sieg im Spitzenspiel gegen Bruckmühl geht es am heutigen Freitagabend (19 Uhr) mit der Auswärtspartie beim SB Chiemgau Traunstein weiter.

Karlsfeld – „Es wird das schwierigste Spiel der Saison“, sagt Eintracht-Trainer Jay Alkan und liefert die Begründung gleich mit: „Wenig Zeit zur Regeneration, eine lange Anreise und ein starker Gegner.“

Trotz der frühen Abfahrt um 15 Uhr musste sich kein Spieler abmelden. So muss Alkan neben den gesperrten oder länger verletzten Spielern einzig auf Dominik Pöhlmann (Bauchmuskelverletzung) verzichten. Ein Verlust, den die Karlsfelder allerdings kompensieren können, denn der Tabellenzweite ist in Superform.

Am vergangenen Dienstag im Nachholspiel hatte der souveräne Spitzenreiter Bruckmühl vor allem in der zweiten Halbzeit keine Chance. „Bruckmühl verteidigt stark und will kontern, nach unserem Führungstor mussten sie aber kommen. Das hat uns in die Karten gespielt“, blickt Alkan zurück. „Die Mannschaft, die Fußball gespielt hat, war erfolgreich.“

Sein Team verkürzte den Rückstand auf Bruckmühl auf acht Punkte: „Die werden aufsteigen. Dahinter bleibt es eng“, sagt Alkan. Karlsfeld liegt auf dem Aufstiegrelegationsplatz mit zwei beziehungsweise drei Punkten Vorsprung auf Traunstein und Kirchheim, die nächsten beiden Gegner.

Pünktlich zu den Wochen der Wahrheit hat sich Leon Ritter Selbstvertrauen verschafft. Der Stürmer gehörte mit seinem Doppelpack gegen Bruckmühl zu den Matchwinnern. Es waren seine ersten Treffer nach der Rückkehr aus seinem Auslandssemester. Ritter entlastet damit die Angreifer Kubilay Celik und Michael Dietl, die zusammen 24 der 57 Karlsfelder Saisontreffer erzielt haben. „Leon weiß, wo die Flanken runterkommen. Mit ihm haben wir vorne eine weitere Option“, so Alkan.

Der Trainer hat eigentlich keinen Grund, seine Startelf zu ändern. Andererseits ist die Regenerationszeit kurz –und der Eintracht-Kader breit aufgestellt. Rotation ist also nicht ausgeschlossen.

Danijel Majdancevic, der Spielertrainer des SB Chiemgau Traunstein, hat ebenfalls keinen Grund, groß umzustellen. Sein Team ist wie die Karlsfelder seit fünf Ligaspielen ungeschlagen, hat während dieser Serie drei Siege geholt und ebenfalls Spitzenreiter Bruckmühl mit 3:0 bezwungen.

Heute treffen zwei formstarke Teams aufeinander, die vor allem in der Offensive auftrumpfen. Karlsfeld stellt den mit 57 Toren den treffsichersten Angriff der Liga, Traunstein war 53 Mal erfolgreich. Der beste SBC-Torschütze ist Julian Höllen. Einen seiner 16 Treffer erzielte der Stürmer im spektakulären Hinspiel, das allerdings die Karlsfelder mit 4:3 gewannen.

MORITZ STALTER