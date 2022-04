TSV Eintracht Karlsfeld: „Junge Garde“ holt trotz Unterzahl Punkt in Landshut

Der TSV Eintracht Karlsfeld um Kapitän Raqi holte einen Punkt in Landshut. © Herrmann

Stefan Alschinger foulte einen Karlsfelder und beugte sich dann über ihn, ehe er nach einem Kontakt mit dem herbeigeeilten Fabian Schäffer selbst zu Boden sank.

Landshut/Karlsfeld - Schäffer sah Rot, Alschinger wurde von einem Betreuer behandelt, vom Platz geführt – und stand wenige Sekunden später wieder auf dem Platz. Clever sagen die einen, Schauspielerei die anderen.

Die Szene in der 44. Minute änderte die Anspruchshaltung des TSV Eintracht Karlsfeld. Die hatten für das Spiel bei der SpVgg Landshut drei Punkte als Ziel ausgegeben, nun wären sie auch mit einer Punkteteilung zufrieden. Und die wurde es, denn in Unterzahl und nach einem Rückstand hat sich der Tabellenvierte ein 1:1-Remis erkämpft. „Wir waren zu zehnt dem Siegtreffer sogar näher“, sagte TSV-Trainer Jochen Jaschke nach der Partie.

Das intensive Duell war in den ersten 45 Minuten ausgeglichen. Beide Teams spielten im 4-4-2-System, vermieden das Risiko und kämpften mit dem holprigen Rasen. Dennoch gab es Lichtblicke wie den sehenswerten Lattenschuss von Eintracht-Stürmer Michael Dietl nach einer halben Stunde. Kurz zuvor hatten der Landshuter Lucas Biberger nach einer Flanke verzogen, wenig später wurde ein Tor von Dominik Past wegen eines Handspiels aberkannt. Der Schlusspunkt der ersten Halbzeit war der Platzverweis für Schäffer. „Der Alschinger ist halt sehr erfahren“, so Jaschke.

Der Landshuter konnte weiter machen und hatte die erste gute Möglichkeit der zweiten Halbzeit, sein Schuss landete aber am Querbalken. Karlsfeld hielt in Unterzahl dagegen und hatte eine weitere große Möglichkeit: Nach einer Freistoßflanke köpfte Leon Ritter den Ball an den Pfosten (60.)

Den ersten Treffer erzielte die „Spiele“. Kenneth Siegl drückte eine flache Hereingabe aus kurzer Distanz über die Linie und ließ Fabian Müske im Eintracht-Tor keine Chance (73.). Die Gäste reagierten mit einer Umstellung und wechselten zu einer Dreierkette. Wenig später erzielte Dietl per Foulelfmeter das 1:1 (79.). Der TSV war in der Schlussphase das bessere Team und näher dran am Siegtreffer, doch der fiel nicht. Es blieb beim 1:1.

Einen guten Eindruck hinterließen die fünf eingewechselten TSV-Youngster Simon Huber, Nicolas Frank, Lorenzo Kehl, Peter Wuthe und Flo Schrattenecker. „Sie haben sich gut integriert und ihren Anteil daran gehabt, dass wir einen Punkt mitgenommen haben“, lobte Jaschke seine „junge Garde“. (Moritz Stalter)

Stenogramm

SpVgg Landshut - TSV Eintracht Karlsfeld 1:1 (0:0)

SpVgg Landshut: Johannes Huber, Stefan Alschinger, Robin Oswald, Robin Justvan, Florentin Seferi, David Löffler, Dejan Ignjatic, Kevin Engber, Alexander Hagl, Kenneth Sigl, Lucas Biberger – Bastian Aimer, Georg Stegmüller, Dominik Past, Fabian Gruber

TSV Eintracht Karlsfeld: Fabian Müske, Ivan Ivanovic, Fabian Schäffer, Fitim Raqi, Michael Dietl, Lukas Paunert, Leon Ritter, Thomas Ettenberger, Dominik Schäffer, Jonas Eicher, Sebastian Schneyer – Lorenzo Kehl, Simon Huber, Nicolas Frank, Florian Jörg Schrattenecker, Peter Wuthe

Rote Karte: Fabian Schäffer (44.)

Tore: 1:0 (73.) – Kenneth Sigl. 1:1 (79.) – Michael Dietl (Elfmeter).