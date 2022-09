TSV Eintracht Karlsfeld: Wie schießt man Tore? - Wir haben einen Negativlauf“

Leer ausgegangen sind die Landesliga-Kicker des TSV Eintracht Karlsfeld (im Bild rechts Fitim Raqi) im Heimspiel gegen den SV Bruckmühl. © HAB

Der Stadionsprecher verlas noch die Mannschaftsaufstellungen, als es zum ersten Mal im Kasten des TSV Eintracht Karlsfeld klingelte.

Karlsfeld – „Für die Köpfe war das sehr schwer“, sagte Trainer Ugur „Jay“ Alkan, denn seiner Mannschaft fällt aktuell das Toreschießen schwer. Auch im Landesliga-Südost-Spiel beim SV Bruckmühl haben die Karlsfelder keine Antwort auf den frühen Rückstand gefunden, sondern noch ein Gegentor zum 0:2-Endstand kassiert.

Es war die dritte Niederlage in Folge und gleichzeitig das dritte torlose Spiel in Serie. „Wir haben einen Negativlauf. Da gibt es nichts schönzureden“, so Alkan.

Die Karlsfelder wollten eigentlich ihre Torflaute in Bruckmühl beenden, doch der Schuss ging nach hinten los. Genauer gesagt: der Pass. Denn in der 2. Minute spielte Außenverteidiger Jonas Eicher einen Pass genau in den Fuß des Bruckmühlers Daniel Kobl. Danach ging es schnell: Steilpass auf Maximilian Gürtler, Schuss, Tor. Bruckmühls Top-Offensivduo hatte wieder zugeschlagen. Für Gürtler war es nach zwei Doppelpacks in Folge der nächste Treffer.

Die Karlsfelder brauchten ein paar Minuten, um den Schock zu verdauen. Sie steigerten sich aber und hatten in der Folge mehr Spielanteile. Was der Alkan-Elf im Moment fehlt, sind die Lösungen in Tornähe. Hinzu kamen individuelle Fehler und Abstimmungsprobleme – so wie in der 39. Minute nach einem langen Ball von Bruckmühls Torhüter Markus Stiglmeir. Karlsfeld stand viel zu offen. Kobl hatte Eintracht-Keeper Fabio di Salvo bereits umspielt, doch ein Verteidiger klärte auf der Linie. Den Nachschuss setzte Patrick Kunze an den Pfosten. Glück für die Eintracht.

Auch nach dem Seitenwechsel konnte sich die Karlsfelder Offensive nicht durchsetzen. Dennoch kamen die Gäste dem Ausgleich nah, denn Christoph Traub zirkelte einen Freistoß sehenswert über die Mauer – doch der Ball klatschte ans Lattenkreuz (60.).

Sechs Minuten später jubelte Bruckmühl. Franz Schreder verpasste dem Ball aus 20 Metern eine krumme Flugkurve und überraschte di Salvo. Der Ball prallte von der Latte hinter die Linie. Auf das 0:2 reagierten die Karlsfelder mit mehr Risiko, die besseren Chancen hatte allerdings weiterhin der Gegner – ein weiterer Treffer fiel aber nicht.

„Niederlagen tun immer weh. Wir machen es uns durch unsere individuellen Fehler schwer. Und wir sind zu nett. Wir müssen wieder mehr Willen in unser Spiel bringen“, sagte Alkan nach der vierten Niederlage im achten Saisonspiel. In der Tabelle rutschten die Karlsfelder auf den 15. Rang ab. Alkan: „Wir haben gerade unsere Probleme. Aber ich bin mir sicher, dass wir da wieder rauskommen werden.“ (Moritz Stalter)

Stenogramm

SV Bruckmühl - TSV Eintracht Karlsfeld 2:0 (1:0)

SV Bruckmühl: Markus Stiglmeir, Thomas Mühlhamer, Philipp Manuel Keller, Gerhard Stannek, Thomas Festl, Daniel Kobl, Maximilian Gürtler, Franz Schreder, Maximilian Biegel, Patrick Kunze, Maximilian Pichler – Sebastian Marx, Andreas Wechselberger, Ludwig Peetz

TSV Eintracht Karlsfeld: Fabio Di Salvo, Fabian Schäffer, Christoph Traub, Florian Jörg Schrattenecker, Osman Akbulut, Leon Ritter, Thomas Ettenberger, Dominik Schäffer, Jonas Eicher, Marco Schlittmeier, Kubilay Celik – Ivan Ivanovic, Fitim Raqi, Abdul Bangura

Zuschauer: 150

Tore: 1:0 (2.) – Maximilian Gürtler. 2:0 (66.) – Franz Schreder.