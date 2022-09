Zweiter Versuch: Eintracht Karlsfeld empfängt SV Pullach - Alkan hat Luxussituation

Teilen

Ugur „Jay“ Alkan kann auf den vollen Kader zurückgreifen. © RO

Am heutigen Dienstag um 19.30 Uhr starten der TSV Eintracht Karlsfeld und der SV Pullach im Stadion an der Jahnstraße den zweiten Versuch.

Karlsfeld – Das erste Duell der beiden Landesligisten vor zweieinhalb Wochen wurde wegen eines starken Unwetters abgebrochen.

Beide Teams haben am Wochenende ihre Sieglosserien beendet. Pullach gewann etwas überraschend beim ASV Dachau mit 1:0, die Karlsfelder zeigten beim 4:3-Erfolg gegen den SB Chiemgau Traunstein ihre beste Leistung der vergangenen Wochen. Eintracht-Trainer „Jay“ Alkan lobte „die Laufwege, die Zweikampfführung sowie die Vor- und Rückwärtsbewegung“. Allerdings, so Alkan, habe das Spiel viel Kraft gekostet. Um auch gegen Pullach erfolgreich zu sein, werden die Karlsfelder wieder an ihre Leistungsgrenze gehen müssen.

Dem letzten Gegner des SV Pullach ist dies nicht gelungen. Der ASV Dachau investierte in der Offensive zu wenig und konnte sich nur selten gegen die gut organisierten Gäste in Szene setzen. Ein Last-Minute-Treffer von Nam Nguyen entschied die Partie zugunsten der Pullacher, die damit eine Serie von fünf Spielen ohne Sieg beendeten. Übrigens ohne Fabian Lamotte auf dem Feld. Der Spielertrainer betreute sein Team im Sepp-Helfer-Stadion von der Seitenlinie aus – unweit des Spielorts seines vorherigen Vereins TSV 1865.

Heute läuft Lamotte zum dritten Mal innerhalb kurzer Zeit im Landkreis Dachau auf – das abgebrochene Duell vor zweieinhalb Wochen eingerechnet. Damals lieferten sich beide Teams ein ausgeglichenes Duell, in dem die Karlsfelder die besseren Chancen hatten. Nach 45 torlosen Minuten machten Starkregen und Gewitter eine Fortsetzung unmöglich.

„Wir wollen die positive Stimmung mitnehmen“, sagt Eintracht-Trainer Alkan. „Gegen Pullach wird es aber nicht leichter als gegen Traunstein.“ Alkan hat die Luxussituation, dass alle Spieler aus seinem großen Kader einsatzbereit sind. „Wir müssen aktuell sogar acht, neun Leute an die Zweite abgeben.“ So sammelte Lukas Paunert nach seinem Urlaub Spielpraxis im Kreisliga-Team, um bald wieder in der Landesliga auflaufen zu können. Wen Alkan gegen Pullach aufs Feld schicken wird, ließ er offen. Viele Gründe, seine Startformation zu verändern, hat er allerdings nicht. (Moritz Stalter)