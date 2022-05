TSV Eintracht Karlsfeld mit nächster Pleite: „Bei uns läuft es einfach nicht“

Teilen

Sebastian Stangl (li.) und Jochen Jaschke (re.) müssen die nächste Niederlage ihrer Mannschaft ansehen. © Becherer

Die Landesliga-Kicker des TSV Eintracht Karlsfeld sehnen das Saisonende herbei. Der Tabellenvierte hat in der Liga das Gewinnen verlernt und jetzt auch noch das Auswärtsspiel beim SSV Eggenfelden verloren.

Karlsfeld - So deutlich wie es das blanke Ergebnis vermuten lässt, waren die Leistungsunterschiede allerdings nicht. Doch eine 0:3-Niederlage beim Aufsteiger ist natürlich nicht der Anspruch einer Mannschaft, die noch vor einem halben Jahr zu den heißesten Aufstiegskandidaten zählte. Die Karlsfelder starteten mit Schwung in die Partie.

Der 6:0-Erfolg im Pokalspiel beim SV Sulzemoos schien eine positive Wirkung zu haben. „Der Ball ist gut gelaufen, wir waren tonangebend“, bestätigt Jochen Jaschke, der Karlsfelder Trainer. Dominik Schäffer hatte in der achten Minute die erste gute Torchance der Partie. Nach einem gegnerischen Eckball eroberte er den Ball und sprintete über den ganzen Platz; vor dem Tor der Eggenfeldener fehlten ihm dann aber Kraft und Konzentration.

Ein nicht idealer Kontakt reichte aus, um nicht abschließen zu können. Schäffer entschied sich für eine Flanke auf den mitgelaufenen Leon Ritter, der aber knapp verfehlte. Diese Szene zeigte, was dem TSV in letzter Zeit fehlt. „Es sind Kleinigkeiten oder wir treffen die falschen Entscheidungen“, sagte Jaschke.

Eggenfelden war zunächst passiv und setzte auf Konter, war damit aber erfolgreich. Den ersten fein ausgespielten Angriff des SSV schloss Manuel Schmidhuber zur Führung ab (12.). „Wir starten gut – und fangen uns dann das Gegentor ein. Sowas stecken wir gerade nicht so locker weg“, sagte Jaschke.

Eggenfelden war fortan die bessere Mannschaft. Immer wieder kombinierten sich die Hausherren mit kurzen Pässen aus der Defensive und spielten dann gut nach vorne; am Ergebnis änderte sich aber vorerst nichts. Die Eintracht wurde erst gegen Ende der ersten Halbzeit offensiver, bis auf einen Freistoß von Michael Dietl strahlten die Gäste aber keine Gefahr aus. „Uns fehlt aktuell die Durchschlagskraft“, moniert Jaschke.

Nach dem Seitenwechsel war die Eintracht bemüht, Jaschke musste aber feststellen, dass „wir keinen Druck aufbauen konnten“. Dennoch hatten die Gäste die Chance auf den Ausgleichstreffer. Flo Schrattenecker, der in der ersten Halbzeit für Kapitän Fitim Raqi (Zerrung) ins Spiel gekommen war, leitete ein, Furkan Ocaktan verfehlte das Tor aber aus spitzem Winkel. Als sich beiden Mannschaften neutralisierten, sah der Schiedsrichter nach einer Flanke in den Karlsfelder Strafraum ein Foul von Philip Lorber – Elfmeter. Eine harte Entscheidung.

Thomas Wohlmannstetter war es egal, der SSV-Kapitän verwandelte sicher (75.). Die Eintracht ließ sich nicht hängen, bis Paul Angermeier in der 82. Minute den Deckel drauf schraubte. „Mit dem 3:0 war das Spiel durch. Es läuft bei uns einfach nicht“, so Jaschke etwas ratlos. Der TSV Eintracht Karlsfeld steht zwar weiterhin in der Tabelle auf Platz vier, doch Holzkirchen kommt näher. Gegen den TuS spielen die Karlsfelder am vorletzten Spieltag. Davor und danach geht es zuhause gegen Ampfing und Aiglsbach, zwei Teams, die um den Klassenerhalt kämpfen. „Wir werden alles geben, um uns nichts nachsagen zu lassen“, sagte Jaschke. (Moritz Stalter)

Stenogramm

SSV Eggenfelden - TSV Eintracht Karlsfeld 3:0 (1:0)

SSV Eggenfelden: Michael Pitscheneder, Philipp Bräuhauser, Johannes Rudlof, Manuel Schmidhuber, Simon Schie, Thomas Wohlmannstetter, Tobias Huber, Manasse Francisco, Paul Angermeier, Maximilian Grötzinger, Nico Daffner – Raphael Schmidhuber, Benedikt Schäffler, Dominik Schäffler, Jakob Reichholf TSV Eintracht Karlsfeld: Dominik Krüger, Ivan Ivanovic, Dominik Pöhlmann, Philip Lorber, Fitim Raqi, Michael Dietl, Nicolas Frank, Leon Ritter, Dominik Schäffer, Sebastian Schneyer, Lorenzo Kehl – Peter Wuthe, Furkan Ocaktan, Simon Huber, Abdul Bangura, Florian Jörg Schrattenecker Zuschauer: 300 Tore: 1:0 (13.) – Manuel Schmidhuber. 2:0 (75.) – Thomas Wohlmannstetter (Elfmeter). 3:0 (82.) – Paul Angermeier.