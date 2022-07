„Waren noch gut bedient“: Eintracht Karlsfeld kassiert Klastche gegen Mölders-Klub

Teilen

Der TSV Eintracht Karlsfeld kassierte eine Klatsche gegen Landsberg. © becherer

Das Gastspiel beim Bayernligisten TSV Landsberg hätte ein Highlight der Vorbereitung des TSV Eintracht Karlsfeld werden können. Die Gäste mussten allerdings auf einige Stammkräfte verzichten.

Karlsfeld - Personell geschwächt und mit schweren Beinen nach harten Konditionseinheiten war beim neuen Club von Ex-1860-Stürmer Sascha Mölders nichts zu holen. „Mit der 0:5-Niederlage waren wir noch gut bedient“, sagte Florian Beutlhauser, der erneut Eintracht-Coach Jay Alkan an der Seitenlinie vertrat.

Mölders, der seit dieser Saison Spielertrainer der Landsberger ist, war der entscheidende Spieler auf dem Platz. Der ehemalige Bundesligastürmer war an jedem Treffer seiner Mannschaft direkt beteiligt, vier Tore erzielte er selbst. Darunter die 1:0-Führung mit einem sehenswerten Volleykracher aus rund 20 Metern. Die Karlsfelder brachten nach vorne wenig zustande, sie gingen mit einem 0:3-Rückstand und nur zehn Spielern in die Halbzeitpause. Fitim Raqi hatte sich eine unnötige Ampelkarte abgeholt.

„In der zweiten Halbzeit haben wir zu zehnt gut dagegengehalten, der Unterschied Landesliga gegen Bayernliga war aber klar zu sehen“, so Beutlhauser nach dem Schlusspfiff.

Am morgigen Sonntag, um 16 Uhr, sind die Karlsfelder zum letzten Mal in dieser Vorbereitung im Einsatz. Das Heimspiel gegen den VfL Kaufering aus der Landesliga Südwest ist gleichzeitig die Generalprobe vor dem Ligaauftakt in einer Woche. (Moritz Stalter)