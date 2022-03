„Das ist schon stark“: Karlsfelder Neuzugänge zum Auftakt gegen Rosenheim schon voll integriert

Stolz auf sein Team: Eintracht-Coach Sebastian Stangl (r.). © HAB

Der TSV Eintracht Karlsfeld startet gegen den SB DJK Rosenheim aus der Winterpause. Und das nach einer Vorbereitungsphase, die TSV-Trainer Sebastian Stangl als „nicht optimal“ bezeichnet.

Karlsfeld - „Verletzungen, Krankheiten und Quarantäne – es war eine Vorbereitung mit Licht und Schatten“, sagt Stangl. Wobei es immer sonniger wurde, je näher der Punktspielstart rückte. Der TSV startete mit Niederlagen gegen die Bayernligisten Hallbergmoos (1:3) und Ismaning (0:4), doch auch in diesen Partien sah Stangl positive Ansätze. Beim 2:0 gegen den Ligakonkurrenten Sportfreunde Schwaig sowie dem 5:0-Erfolg gegen den FSV Pfaffenhofen aus der Bezirksliga Nord stimmten dann auch die Ergebnisse.

Höhepunkt der Vorbereitung war das Trainingslager in Riva am Gardasee. Vier Tage wurden bei fast perfekten Bedingungen die letzten Stellschrauben justiert, ehe es am vergangenen Sonntag zurück nach Bayern ging.

„Das Wetter war super, das Hotel auch. Nur der Kunstrasenplatz war etwas hart“, sagte Stangl. Die Karlsfelder sind aber auch anspruchsvoll, denn auf der eigenen Anlage haben sie einen Kunstrasen auf Top-Niveau. „In einem Trainingslager ist aber nicht nur Fußball wichtig. Ich sehe es als Maßnahme, bei der ein Team zusammenwächst, bei der sich eine Identität entwickelt“, so Stangl. Neben der Arbeit auf dem Platz kam deshalb auch nicht der Spaß zu kurz. „Abends sind wir zusammen weggegangen, denn das Gesellige darf nicht zu kurz kommen“, so Stangl.

Gerade in diesen Momenten bemerkt er, dass die Eintracht bei der Zusammensetzung ihres Kaders in den vergangenen Jahren vieles richtig gemacht hat. „Es hat sich mal wieder gezeigt, wie intakt die Mannschaft ist. Wir haben einen Kern mit starken Charakteren. Wie neue Spieler aufgenommen werden und wie schnell die Integration klappt – das ist schon stark“, erzählt Stangl.

Den jungen Winterneuzugängen Sebastian Schneyer und Simon Huber wurde die Eingewöhnung leicht gemacht. Beide bekamen Einsatzminuten in den Testspielen. Ob sie auch gegen Rosenheim eingesetzt werden, das wird sich am Samstag zeigen.

Denn personell sieht es bei den Karlsfeldern vor dem Auftaktspiel gegen Rosenheim gut aus. Nur hinter Kilian Cuni steht ein Fragezeichen. Pascal Sattelberger ist noch nicht bei 100 Prozent, aber auch er wird im Kader stehen. „Wir sind bereit. Und die Jungs haben Lust, wieder um Punkte zu spielen“, sagt Stangl.

Der Sportbund aus Rosenheim gehört zu den Lieblingsgegnern der Karlsfelder; die Bilanz in den vergangenen Duellen spricht bei sechs Siegen und nur einer Niederlage deutlich für den TSV. Punkteteilungen gab es übrigens in den 17 Aufeinandertreffen nur zweimal. Das letzte Remis liegt fast 27 Jahre zurück.

Stangl rechnet am heutigen Samstag mit deutlich mehr Widerstand als im Hinspiel beim Sportbund, das seine Mannschaft mit 3:0 gewonnen hat. „Die Rosenheimer haben in der Vorbereitung gute Ergebnisse eingefahren“, so der Eintracht-Coach. Unter anderem besiegte der Tabellenzwölfte die Ligakonkurrenten Brunnthal (6:0) und Bruckmühl (3:0). Und die Rosenheimer brauchen ebenfalls jeden Zähler, denn sie sind punktgleich mit dem auf einem Abstiegsrelegationsplatz stehenden Tabellenvierzehnten TV Aiglsbach. Karlsfeld steht weiter oben, Stangl weiß: „Wenn wir oben dran bleiben wollen, müssen wir die Rosenheimer auf jeden Fall schlagen. Dafür werden wir alles geben. Wir wollen einen guten Start erzwingen.“ (stm)