Eintracht gegen Eintracht: Karlsfeld trifft im eigenen Stadion auf verunsicherte Freisinger

Ugur „Jay“ Alkan kann auf den vollen Kader zurückgreifen. © RO

Eintracht-Duell in Karlsfeld: Am Samstag um 14 Uhr empfängt der TSV Eintracht Karlsfeld den SC Eintracht Freising.

Karlsfeld – Die Heimelf hat im Hinspiel eine ihrer bittersten Niederlagen in dieser Landesliga-Südost-Saison kassiert. „Wir erinnern uns noch genau“, sagt Trainer Jay Alkan: „Es war ein gutes Spiel von uns, dann haben sie durch ein spätes Elfmetertor gewonnen.“ Wobei spät schon fast eine Untertreibung ist: Florian Schmuckermeier traf in der 94. Minute.

Für die Karlsfelder hatte die Partie Folgen: Ivan Ivanovic und Fitim Raqi sahen Rote Karten, beide fehlten Wochen danach. Und der TSV verlor weiter. Die Ergebniskrise ist mittlerweile Geschichte. Die Karlsfelder spielten in den vergangenen Wochen so erfolgreich wie in besten Zeiten – daran ändert auch das 1:2 am vergangenen Spieltag gegen Schwaig nichts. „Wir waren nicht schlecht, es haben aber ein paar Prozent gefehlt“, so Alkan nach der Partie. Diese Niederlage hakte er schneller ab als das 0:1 gegen Freising aus der Hinrunde. Gleiches galt für die Spieler. „Die Stimmung im Training war wirklich super“, so Alkan.

Der Gegner aus Freising steckt in einer schwierigeren Situation. Die Elf von Spielertrainer Florian Bittner hat seit dem verlegten Hinspiel gegen Karlsfeld sechs ihrer sieben Partien verloren. Nur gegen Schwaig gab es einen Sieg. Nach dem 1:2 gegen Geretsried vor einer Woche stellte Bittner ernüchtert fest: „So holen wir in diesem Jahr keinen Punkt mehr.“ Zu viele Fehler, zu wenig Zielgenauigkeit im Torabschluss – die Freisinger befinden sich auf Talfahrt und müssen in der aktuellen Form um den Klassenerhalt fürchten.

Die Karlsfelder hoffen, dass der Gegner nicht ausgerechnet an diesem Samstag zurück in die Erfolgsspur findet. Ihr Selbstvertrauen ist groß. „Wir haben in den vergangenen Wochen gut gespielt und auch gut trainiert. Wir wissen, dass wir jeden Gegner in dieser Liga schlagen können“, sagt Trainer Alkan.

Er muss auf Marko Juric verzichten, der wegen eines privaten Termins nicht auflaufen kann. Sonst gibt es keine Veränderungen im Vergleich zum Schwaig-Spiel. Alkan könnte also erneut auf die in den vergangenen Wochen stabile Defensive, die eingespielten Duos auf den Außenbahnen sowie die Offensivabteilung um Knipser Michael Dietl setzen. (Moritz Stalter)