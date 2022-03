TSV Eintracht Karlsfeld hofft gegen Freising auf die Trendwende

Zurück auf die Siegerstraße zieht es Leon Ritter & Co. in der Südost-Gruppe der Landesliga. © HAB

Es gibt Phasen im Sport, in denen gelingt alles wie selbstverständlich. Ein Gefühl der Unbesiegbarkeit stellt sich ein.

Karlsfeld – Die Fußballer des TSV Eintracht Karlsfeld sind lange in dieser Saison auf dieser Welle gesurft. Spätestens seit der Winterpause geht es in die andere Richtung. Der Rückstand auf Platz zwei wächst, immer häufiger schaut man besorgt in den Rückspiegel.

Am heutigen Freitag (19.30 Uhr) gastieren die Karlsfelder beim Landesliga-Tabellenfünften SC Eintracht Freising. Verlieren sie, rückt der Gegner bis auf drei Punkte an den TSV heran. „Ich glaube, momentan könnten die Formkurven von uns und den Freisingern kaum weiter auseinanderdriften“, sagt Sebastian Stangl, der Trainer der Karlsfelder.

Der TSV war mit drei Punkten Rückstand auf den zweiten Platz aus der Winterpause gestartet. Vier Spiele später beträgt der Rückstand auf den FC Unterföhring sieben Punkte. Ausgerechnet gegen den FCU zeigten die Karlsfelder ihre vielleicht beste Leistung. Nach Treffern von Dominik Schäffer und Marko Juric erkämpften sie sich ein 2:2-Remis. Juric wird die Partie in Freising verpassen, Schäffer steht auf der Kippe. Das macht die Aufgabe noch schwieriger, denn der SEF ist sehr gut aus der Winterpause gekommen.

Neun von zwölf möglichen Punkten holte die Plabst-Elf im Kalenderjahr, darunter ein 4:1-Erfolg in Unterföhring. Einer der Torschützen war Florian Bittner. Der Co-Spielertrainer und Mittelfeldmann führt gemeinsam mit Knipser Andreas Hohlenburger (jeweils zehn Treffer) die teaminterne Torschützenliste in dieser Saison an. Nächste Spielzeit übernimmt der 30-Jährige dann von Alex Plabst die Cheftrainerrolle. Für den aktuellen Coach ist nach dann fünf Jahren beim SEF Schluss.

„Bittner pusht seine Mitspieler. Er ist der Führungsspieler bei Freising“, sagt Eintracht-Trainer Stangl. Ein Typ wie Bittner fehlt den Karlsfeldern gerade. Das Team hat durch die Ausfälle der Innenverteidiger Markus Huber und Kilian Cuni an Stabilität verloren. „Wir spielen gerade mit einer zusammengewürfelten Innenverteidigung“, sagt Stangl. Fabian Schäffer musste von seiner Stammposition im Mittelfeld und Ivan Ivanovic von der rechten Verteidigerposition ins Zentrum rutschen. Beide fehlen auf ihren angestammten Positionen. „Momentan fangen wir uns zu leicht Gegentore ein“, sagt Stangl. Beim 3:3-Remis am vergangenen Wochenende gegen Brunnthal waren alle drei Tore der Gäste vermeidbar.

Ein fitter Lukas Paunert würde helfen. Der Verteidiger wechselte von Karlsfeld nach Freising, um wenig später zurückzukehren. Ein Kreuzbandriss setzte ihn lange außer Gefecht. Am vergangenen Wochenende absolvierte er seine ersten Einsatzminuten bei der zweiten Mannschaft. „Er fühlt sich fit, die Landesliga kommt aber noch zu früh. Aber wir hoffen auf einen Einsatz in den nächsten Wochen“, so Stangl. Bis dahin müssen die Karlsfelder Trainer Stangl und Jochen Jaschke experimentieren. (Moritz Stalter)