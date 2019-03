Doppelpack: Raqi schießt Karlsfeld zum Auftaktsieg

TSV bezwingt Moosinning

von Moritz Stalter schließen

Der TSV Eintracht Karlsfeld hat sich mit einem 3:0-Erfolg gegen den FC Moosinning in der Landesliga zurückgemeldet. Im ersten Punktspiel nach der Winterpause gab es einen Schlüsselmoment, in dem das Spiel auf der Kippe stand.

Das Karlsfelder Trainer-Duo Sebastian Stangl und Jochen Jaschke brachten Lennart Sieburg, den einzigen Winter-Neuzugang, von Beginn an. Der 20-Jährige spielte auf der offensiven Außenbahn.

Besser in die Partie als die Karlsfelder fanden die Gäste aus Moosinning, die mit Christos Ketikidos, Leon Dekorsy und Junis Ibrahim drei Spieler in ihren Reihen hatten, die die Eintracht immer wieder vor Aufgaben stellten.

„Wir hatten im Zentrum Probleme“, bestätigt Stangl. Moosinning setzte die Eintracht unter Druck und erzwang so Ballverluste. Die größte Chance in der ersten halben Stunde hatten die Gäste nach einem Konter. Der hätte eigentlich zu einem Tor führen müssen, gibt Karlsfelds Trainer Stangl zu: „Sie sind mit vier Spielern auf unseren Verteidiger Tobias Pontow zugelaufen, haben es dann aber schlecht ausgespielt. Eigentlich muss der Angriff zu einem Tor führen. Da hatten wir Glück.“

Die Szene war der Wachmacher für das Heimteam. Moosinning trauerte der Chance nach – erst recht in der 36. Minute, als Fitim Raqi die Eintracht mit 1:0 in Führung schoss. „Wären wir auf dem Kunstrasenplatz in Rückstand geraten, wäre es deutlich schwerer geworden. Das Tor hat uns Sicherheit gegeben“, so Stangl.

Da die Karlsfelder Trainer mit dem Auftritt in der ersten Halbzeit nicht vollends zufrieden waren, nahmen sie für die zweiten 45 Minuten einige Änderungen vor. Philip Lorber kam für Lennart Sieburg ins Spiel, übernahm aber nicht dessen Platz auf dem Flügel, sondern den Part neben Marko Juric im zentralen Mittelfeld. Andre Gasteiger wechselte von der Achterposition auf den freigewordenen Platz Sieburgs.

Das war aber nicht alles: „Die Moosinninger haben in der ersten Halbzeit Ballverluste erzwungen, wenn wir kurz hinten raus spielen wollten. Die Vorgabe für die zweite Hälfte war, bei Pressing weite Diagonalbälle zu spielen“, erklärte Stangl.

Und die Maßnahmen griffen sofort. Die Eintracht stand mit dem defensiv denkenden Lorber sicherer und hatte mehr Präsenz im Mittelfeld. Karlsfeld hatte nun mehr und die besseren Chancen, während Moosinning nicht mehr gefährlich zum Abschluss kam.

In der 79. Minute war es dann Lukas Regman, der im Nachschuss für die Vorentscheidung sorgte. Dem 2:0 vorausgegangen war ein Schuss des eingewechselten Tim Duchale, der sonst die zweite Mannschaft als Kapitän aufs Feld führt.

Der Widerstand der Gäste war nun gebrochen. In der 90. Minute sorgte Fitim Raqi mit seinem zweiten Treffer für den 3:0-Endstand. „Klar, wenn das 0:1 fällt, läuft es wahrscheinlich ganz anders. Wir haben uns aber reingebissen und am Ende verdient gewonnen. Auch in der Höhe geht das Ergebnis klar“, resümierte Stangl.

Die Karlsfelder schlossen durch den Dreier in der Tabelle der Landesliga Südost zum Lokalrivalen ASV Dachau auf. Gegen den ASV geht es dann nächste Woche. „Wenn man so will, war das heute eine gelungene Derbyvorbereitung“, so Stangl.

Stenogramm

TSV Eintracht Karlsfeld - FC Moosinning 3:0 (1:0)

TSV Eintracht Karlsfeld:Dominik Krüger, Robert Zott, Marko Juric, Fabian Schäffer, Paolo Albanese (68. Lukas Regman), Fitim Raqi, Michael Dietl, Tobias Pontow, Andre Gasteiger (79. Tim Duchale), Fabio Palermo, Lennart Sieburg (46. Philip Lorber)

FC Moosinning: Franz Hornof, Ivan Sadric, Bastian Lanzinger, Christos Ketikidis, Maximilian Lechner (63. David Diranko), Matthias Eschbaumer, Leon Dekorsy, Dennis Stauf, Thomas Auerweck (83. Tobias Bartl), Junis Ibrahim, Maximilian Lechner (51. Daniel Mömkes)

Schiedsrichter:Manuel Dirnberger.

Zuschauer: 120.

Tore: 1:0 (36.) – Fitim Raqi. 2:0 (79.) – Lukas Regman. 3:0 (90.) – Fitim Raqi.