TSV Eintracht Karlsfeld: 45-Minuten-Rausch reicht zum Sieg über Traunstein

Teilen

Das wichtige 2:1: Die Karlsfelder freuen sich mit dem Torschützen Ivan Ivanovic, Abdul Bangura jubelt derweil in Richtung DN-Fotograf. © hab

Die Torflaute ist Vergangenheit, der Negativlauf gestoppt: Der TSV Eintracht Karlsfeld hat sich am Freitagabend in der ersten Halbzeit gegen den SB Chiemgau Traunstein in einen Rausch gespielt.

Karlsfeld – Alle Treffer beim 4:3-Erfolg gegen den Tabellendritten der Landesliga-Südost erzielten die Karlsfelder vor der Pause.

„So macht es jedem Spaß, den Spielern, dem Trainer und den Zuschauern“, sagte Eintracht-Coach „Jay“ Alkan nach dem Schlusspfiff und sprach damit aus Sicht des TSV Eintracht. Doch auch die neutralen Zuschauer kamen aufgrund der spannenden Schlussphase auf ihre Kosten.

Die Karlsfelder wollten eine Reaktion zeigen nach drei schwächeren und erfolglosen Auftritten. Und als der Ball rollte, wurde allen im Sportpark klar, was sich die Eintracht vorgenommen hatte. Christoph Traub köpfte den Ball nach drei Minuten an die Latte, bis zur achten Minute folgten drei weitere Torabschlüsse. Traunstein stand unter Dauerdruck, doch gleich mit dem ersten Angriff schlugen die Gäste zu. Julian Höllen köpfte ungestört ein zum 0:1 (8.) – der elfte Saisontreffer des Liga-Toptorjägers. Die große Frage war: Würde die Eintracht am Rückstand zerbrechen oder an ihre Leistung aus den ersten Minuten anknüpfen?

Letzteres war der Fall. „Niemand hat den Kopf in den Sand gesteckt“, freute sich Trainer Alkan. Seine Mannschaft legte direkt den Vorwärtsgang ein und belohnte sich. Dominik Schäffer erzielte nach Vorarbeit von Kubilay Celik den 1:1-Ausgleich (18.). Kurz darauf holte Schäffer einen Elfmeter heraus. Kapitän Fitim Raqi trat an, doch SBC-Keeper Thomas Unterhuber tauchte in seine linke Ecke ab und parierte (20.). Die Karlsfelder stempelten dies als Betriebsunfall ab, machten weiter Druck – mit Erfolg: Ivan Ivanovic köpfte eine Ecke zum 2:1 über die Linie (25.).

Die Eintracht bewegte sich jedoch auf dünnem Eis, denn die Gäste waren bei ihren seltenen Angriffen nah dran am erneuten Ausgleich. TSV-Keeper Fabian Müske und wenig später Ivanovic auf der Linie verhinderten Höllens zwölften Saisontreffer. Glück für die Eintracht? „Ein bisschen, aber wir hatten heute die richtige Körpersprache. Das hat Ivan bei seiner Rettungstat gezeigt“, sagte Alkan.

Seine Spieler machten es im Abschluss besser. Zunächst schlenzte Abdul Bangura den Ball mit links traumhaft in die lange Ecke (31.), dann legte Celik per Elfmeter (38.) nach einem Foul an Schäffer das 4:1 nach. Entschieden war das Duell aber noch lange nicht.

Traunstein meldete sich kurz nach dem Seitenwechsel mit einem Kracher zurück: Maximilian Hosp zog aus 25 Metern ab, der Ball zischte an Müske vorbei in den Winkel (48.). Die Karlsfelder hatten die Partie zwar weiterhin im Griff, als Kenan Smajlovic nach der einzigen Unsicherheit Müskes erfolgreich abstaubte (72.), wurde es aber noch einmal spannend. Durch ihren Einsatz hatten sich die Karlsfelder aber das nötige Glück verdient, sodass der knappe Vorsprung bis zum Schluss hielt.

„Ich kann heute keinen hervorheben, alle haben es super gemacht. Die Laufwege, die Zweikämpfe sowie die Vor- und Rückwärtsbewegung – super“, kommentierte Alkan. Dann überlegte er und ergänzte: „Wobei, Ivan hat heute in der Innenverteidigung ein Superspiel gemacht. Nicht nur wegen dem Tor und seiner Rettungstat.“

Die Karlsfelder sind schon am Dienstag um 19.30 Uhr erneut im Einsatz: Mit einem weiteren Sieg im Nachholspiel gegen den SV Pullach wäre der Sprung in die obere Tabellenhälfte möglich. (stm)

Stenogramm

TSV Eintracht Karlsfeld - SB Chiemgau Traunstein 4:3 (4:1)

TSV Eintracht Karlsfeld: Fabian Müske, Ivan Ivanovic, Dominik Pöhlmann, Christoph Traub, Fitim Raqi, Osman Akbulut, Thomas Ettenberger, Dominik Schäffer, Marco Schlittmeier, Kubilay Celik, Abdul Bangura – Fabian Schäffer, Michael Dietl, Jonas Eicher, Sebastian Schneyer

SB Chiemgau Traunstein: Thomas Unterhuber, Maximilian Hosp, Julian Höllen, Gentian Vokri, Hannes Kraus, Thomas Steinherr, Waldemar Daniel, Amann Brinkmann, Mevlud Sherifi, Kenan Smajlovic, Vegard Salihu – Jakob Warweg, Dennis Hrvoic, Alessandro Discetti, Alexander Dreßl, Mark Kremer

Zuschauer: 150

Gelb-Rote Karte: Kenan Smajlovic (90.+4).

Tore: 0:1 (9.) – Julian Höllen. 1:1 (18.) – Dominik Schäffer. 2:1 (25.) – Ivan Ivanovic (Elfmeter). 3:1 (31.) – Abdul Bangura. 4:1 (38.) – Kubilay Celik. 4:2 (46.) – Maximilian Hosp. 4:3 (72.) – Kenan Smajlovic.