Nach Spielabbruch gegen Pullach - Eintracht Karlsfeld muss zum formstarken SV Bruckmühl

Der TSV Eintracht Karlsfeld muss zum SV Bruckmühl © hab

Die Eintracht aus Karlsfeld trifft auf den SV Bruckmühl. Trotz der starken Form des SV will sich die Mannschaft von Trainer Alkan auswärts nicht verstecken.

Karlsfeld – Nach dem Spielabbruch wegen Regens gegen Pullach am vergangenen Wochenende will der TSV Eintracht Karlsfeld am heutigen Samstag (15 Uhr) wieder über 90 Minuten dem Ball nachjagen. Beim SV Bruckmühl geht es um Punkte in der Landesliga Südost. Falls die Bruckmühler an ihre Leistungen aus den vergangenen Spielen anknüpfen, könnte es ein ungemütlicher Nachmittag für die Eintracht-Defensive werden.

Bruckmühl liegt in der Tabelle zwar nur auf Platz 15, doch in der ausgeglichenen Südost-Gruppe heißt dies nichts. Platz acht ist nur zwei Punkte entfernt. Und wenn der SVB weiterhin so trifft wie in den vergangenen vier Spielen, ist der Sprung in die obere Tabellenhälfte lediglich eine Frage der Zeit. 14 Tore erzielte die Elf des erfahrenen Trainers Mike Probst in diesem Zeitraum.

Das hat Gründe. Einer heißt Daniel Kobl. Vor der Saison hatten die Bruckmühler das Eigengewächs vom TSV Wasserburg zurückgeholt. Der 23-jährige Stürmer verletzte sich allerdings in der Vorbereitung und musste lange zusehen. Anfang August feierte er beim 3:4 sein Comeback – und war gleich erfolgreich. Auch in den nächsten beiden Partien netzte Kobl ein: Zum 4:2 in Freising steuerte er einen Treffer bei, beim 4:0 gegen traf er sogar doppelt.

Angst hat die Eintracht nicht, trotz der beiden Niederlagen gegen Eggenfelden (0:1) und in Wasserburg (0:3). Auch beim Stand von 0:0 abgebrochenen und nicht gewerteten Spiel gegen Pullach blieb die Elf von „Jay“ Alkan ohne Treffer. Dennoch sah der TSV-Coach eine Steigerung: „Wir hatten ein paar gute Chancen und haben wenig zugelassen. So wollen wir wieder auftreten.“

Einer, der die Torflaute beenden könnte, ist Leon Ritter. Der Stürmer war in der vergangenen Saison der beste Karlsfelder Knipser. In dieser Saison steht er bei drei Treffern. Am Samstag wird der 22-Jährige sein vorerst letztes Spiel für die Eintracht bestreiten, denn danach beginnt er sein Auslandssemester. „Er wird motiviert sein“, versichert Trainer Alkan, der auf einen Sahnetag des Torjägers hofft.

Bereits in Bruckmühl wird Lukas Paunert ausfallen. „Pauni ist im Urlaub. Er wird uns fehlen, in den vergangenen Spielen war er der Abwehrchef“, so Alkan. Ein möglicher Ersatz ist Osman Akbulut. (Moritz Stalter)